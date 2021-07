Sluis houdt geld over: voetbalvereniging en museum profiteren

In het Belfort in Sluis vergadert niet alleen de raad, er zit ook een museum en informatiepunt voor bezoekers (foto: Jo van Deursen-du Burck)

Sluis hield in 2020 flink wat geld over. Reden voor het overschot is de coronasteun vanuit de rijksoverheid die hoger uitpakte dan verwacht. Het college van burgemeester en wethouders wil het grootste deel van het bedrag - 1,7 miljoen euro - in de algemene reserves stoppen, als appeltje voor de dorst. Volgens het college komen er nog flink wat grote projecten aan, zoals de duinboulevard in Nieuwvliet, het project Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen, de sportvoorzieningen en de speelplekken in de gemeente, die financieel nog niet rond zijn. Bovendien komt er nog een eindafrekening van de compensatiegelden en moet Sluis die mogelijk nog terugbetalen.

De raadsleden zagen echter hun kans schoon om toch wat extra's te doen dit jaar. Drie amendementen, voorstellen, van de coalitiepartijen haalden een meerderheid van de stemmen. Ondanks de waarschuwing van wethouder Jack Werkman dat je incidenteel geld niet voor structurele dingen moet gebruiken.

Achterstand op afdeling vergunningen

Behalve de aanleg van een extra voetbalveld in IJzendijke (75.000 euro), krijgt ook museum Het Belfort in Sluis extra ondersteuning (50.000 euro) om een infopunt in het voorportaal van het museum te bemensen, nu de VVV daar weg is. Daarnaast gaat er 80.000 euro extra naar de afdeling vergunningen en handhaving van de eigen gemeentelijke organisatie. Er liggen momenteel zoveel vergunningaanvragen te wachten op de afdeling, dat extra ambtenaren, eventueel ingehuurd, nodig zijn om alle achterstanden weg te werken en nieuwe bouwplannen te beoordelen.

'Doorgestoken kaart'

De oppositiepartijen fronsten hun wenkbrauwen bij zoveel vrijgevigheid. Volgens Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme leek het wel 'doorgestoken kaart', alsof de wethouders de eigen fracties hadden ingeseind om extra geld los te peuteren bij de raad. Dat ontkenden zij overigens ten stelligste.

PvdA'er Joyce Kramer vond dat de raad het niet kon maken om nu alvast de wens van VV IJzendijke voor een derde voetbalveld te honoreren - hoewel ze als IJzendijkse meer dan voorstander is van zo'n veld - terwijl er nog zoveel andere wensen bij de sportclubs in andere kernen leven. Haar partijgenoot Robert Evers somde zomaar wat wensen op: een padelbaan bij de tennis in Aardenburg, een kunstgrasveld in Oostburg of een sportveld in Schoondijke. Zij vonden dat de gemeente moet wachten, totdat het sportbeleid is vastgesteld.

De coalitie wilde zolang niet wachten, de voetbalvereniging in IJzendijke groeit uit haar jasje en de vraag voor een extra veld ligt er al zo lang, vond Lia Flikweert van Onafhankelijk West.

'Het Belfort verdient het'

Het historische Belfort in Sluis verdient volgens raadslid Frank Gijsel van Nieuw Gemeentebelang de inzet van een professionele kracht, bovenop de nu nog schaarse vrijwilligers. Deze betaalde kracht zorgt ervoor dat het museum dagelijks open is en dat de ontvangstruimte wordt ingericht met folders voor de vele bezoekers. "De ontvangstruimte ziet er nu troosteloos uit", vond hij. De raad stemde met 11 van de 19 stemmen voor dit voorstel.