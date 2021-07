Dit zijn de indelingen in het amateurvoetbal voor het nieuwe seizoen

Guus de Leeuw (l) aan de bal voor Yerseke tegen Arnemuiden (foto: Ron Quinten)

In vergelijking met vorig seizoen is er in de 1e tot en met 3e klasse niet veel veranderd voor de Zeeuwse clubs. In de 2e klasse E is VVGZ aan de competitie toegevoegd. De ploeg uit Zwijndrecht neemt de plaats in van Strijen.

In de 4e klasse A en B zijn wel veranderingen. Beide competities bestaan nu uit twaalf teams (was veertien). Colijnsplaatse Boys en Hansweertse Boys zijn verhuisd van de 4e klasse A naar de 4e klasse B. Steenbergen, VVC'68, Vrederust en SC Welberg zijn ingedeeld in de 4e klasse C.

1e klasse B zaterdag

BVCB, Brielle, Heerjansdam, Heinenoord, Kloetinge, Neptunus-Schiebroek, Nieuw Lekkerland, Nieuwenhoorn, Oranje Wit, RVVH, SHO, Terneuzense Boys, Papendrecht, XerxesDZB

2e klasse E zaterdag

's-Heer Arendskerke, Arnemuiden, Bruse Boys, DBGC, De Meeuwen, FC Axel, MZC'11, NSVV, Oostkapelle/Domburg, Serooskerke, SSV'65, VVGZ, Walcheren, Yerseke

3e klasse A zaterdag

Bevelanders, De Noormannen, FC Dauwendaele, GPC Vlissingen, GOES, Lewedorpse Boys, Luctor Heinkenszand, Nieuwdorp,, Patrijzen, RCS, VCK, Veere, Zaamslag, Zeelandia Middelburg

3e klasse B zaterdag

De Fendert, Duiveland, Halsteren, Kapelle, Klundert, Kogelvangers, Krabbendijke, NOAD'67, Prinsenland, SEOLTO, Tholense Boys, WHS, ZSC'62, Zwaluwe

4e klasse A zaterdag

Apollo'69, Cadzand, DwO'15, HKW'21, Jong Ambon, MZVC, Nieuwland, Schoondijke, Spui, VC Vlissingen, Wemeldinge, Wolfaartsdijk

4e klasse B zaterdag

Brouwershaven, Colijnsplaatse Boys, FC De Westhoek'20, Hansweertse Boys, Kruiningen, Rillandia, SC Stavenisse, SKNWK, SPS, Smerdiek, WIK'57, Waarde

Sinan Coban namens Terneuzen in actie. (foto: Harry Brouns)

In het zondagvoetbal weinig wijzigingen. Aardenburg ontbreekt in de 4e klasse A, want die ploeg speelt komend seizoen - op eigen verzoek - in de reserve vierde klasse. Daardoor bestaat de 4e klasse A komend seizoen uit vijftien clubs.

3e klasse A zondag

Clinge, DES, HVV'24, Hoeven, Philippine, Groen Wit, Schijf, Sprundel, STEEN, Terneuzen, UVV'40, VVR, Victoria'03, Zundert

4e klasse A zondag

Biervliet, Breskens, Corn Boys, Graauw, Groede, Hontenisse, Hoofdplaat, Hulsterloo, IJzendijke, Koewacht, Oostburg, RIA Westdorpe, SDO'63, Sluis, Vogelwaarde