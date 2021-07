Wethouder nog niet gerust over uitkomsten onderzoek bouwstof met verbrande batterijen

Verroeste batterijen in Beaumix (foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand werd alarm geslagen toen er op het bouwterrein bij Serooskerke batterijen, metaal en plastic in de Beaumix werden gevonden. In 2020 werden in Katwijk ook batterijen en plastic in diezelfde bouwstof gevonden bij de aanleg van een weg. De provincie Zuid-Holland liet onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Uit dat onderzoek bleek dat het gehalte van zware metalen, zouten, zuren en de kankerverwekkende stof PAK niet hoger is dan wettelijk is toegestaan.

Smit kan niet veel met de uitkomsten van dat onderzoek. "Toch maak ik me nog steeds wel een beetje zorgen, omdat er verbrande batterijen liggen. In Katwijk bleek het binnen de normen te vallen, maar op een aantal meetpunten werd het toch overschreden", zegt ze. Volgens de wethouder wordt er gewerkt met een correctiefactor, omdat er veel metingen zijn. Een paar metingen mogen dan afwijken.

'Stof is ongewenst'

Dat is de reden waarom de wethouder niet meteen conclusies wil trekken uit een onderzoek dat in een andere provincie is uitgevoerd. "Het kan best dat de partij die bij ons ligt wel afwijkende waarden heeft", vertelt ze in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Ik denk zelf dat het een stof is die eigenlijk ongewenst is in ons gebied."

Wethouder Ankie Smit van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe is de bouwstof die bij Serooskerke ligt nog niet onderzocht. De wethouder wacht nu eerst een rapport van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland af, al is er voor dat onderzoek al wel gekeken of alle certificaten in orde zijn. Daarnaast wordt het rapport uit Zuid-Holland beter onderzocht. "Daarna gaan we ons beraden of we verder onderzoek gaan doen."

De wethouder wil nog niet vooruitlopen op de eventuele gevolgen voor komende bouwprojecten in de gemeente. "Feit is dat de weg is aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en deze bouwstof is een goedgekeurde bouwstof. Dus we hebben daar eigenlijk nauwelijks tot geen invloed op." De wethouder vindt daarom dat het aan het Rijk is om te bepalen of Beaumix een gewenste bouwstof is.

Smit verwacht over twee weken duidelijkheid over hoe de gemeente verdergaat met de werkzaamheden bij Serooskerke.

Lees ook: