Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Maarten Ducrot is geboren in Vlissingen en bracht een groot deel van zijn leven door in Middelburg. De oud-wielrenner is nu al zeventien jaar commentator bij de NOS. In de eerste tijd nog samen met Mart Smeets. Mensen vinden daar iets van en kiezen wel of niet voor het Belgische commentaar. En daar komt dan ook weer veel commentaar op - die Wuyts is veel te chauvinistisch. Vlak voor de Tour werd bekend dat Wuyts met pensioen moet - ze zullen hem nog gaan missen.

Oud-wielrenner Maarten Ducrot is commentator van NOS Tour de France (foto: ANP)

Zes uur is een hele zit. Het is niet goed voor een mens op een commentaarpositie, je loopt er op leeg. Het is ook de ervaring van Maarten Ducrot. Net als vorig jaar is hij niet in de Tour, dat heeft te maken met corona. De Belgen en de Fransen doen het ook thuis, in Brussel en Parijs. Maarten zat gisteren thuis in Zaltbommel, juist vanwege de noodzakelijke afwisseling met Stef Clement en Joris van den Berg. Hij wil scherp blijven, zijn momenten kiezen, bijvoorbeeld om uit te leggen waarom Julian Alaphilippe eraf moet door al te veel aan te vallen. Ook in Zaltbommel kan Parijs nog ver zijn.

Beluister hier de radiobijdrage:

Tourjournaal: Maarten Ducrot, de Zeeuwse stem van de Tour