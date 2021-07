Onderzoek naar Zeeuwse aanpak coronacrisis: wat ging goed en wat kon beter?

Mondkapjes domineerden het straatbeeld tijdens de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Als dunbevolkt gebied, liggend aan de grens met België én een populaire vakantiebestemming voor toeristen, vroeg de coronacrisis hier om een specifieke regionale aanpak. Niet alles verliep vlekkeloos aan het begin van de pandemie.

Bizarre situaties grensregio

Zo was er in het begin van de crisis veel verwarring over de verschillende maatregelen die Nederland en Vlaanderen namen. Bovendien werden de grenzen tussen Nederland en België in maart 2020 letterlijk met hekken afgesloten wat tot bizarre situaties leidde voor sommige grensbewoners.

Verbod op toeristische overnachtingen

Ook alle toeristische overnachtingen in Zeeland werden maart vorig jaar verboden, terwijl dat voor andere regio's in Nederland niet gold. Een gebrek aan overzicht en actuele, betrouwbare bezettingscijfers leidde tot dat besluit, zei voormalig voorzitter Jan Lonink van de Veligheidsregio Zeeland daar eerder over. "Als er voldoende cijfers beschikbaar waren geweest, was een volledige sluiting wellicht overbodig geweest. We hadden geen zicht op wie, waar zat."

Bakker Frans Otto uit Koewacht levert broden af bij de grensblokkade in maart 2020 (foto: Omroep Zeeland)

De VRZ zal een onafhankelijk onderzoeksbureau inschakelen voor het uitvoeren van het onderzoek. Het is de bedoeling van de uitkomst te leren voor toekomstige soortgelijke crises en rampen. Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn de communicatie naar de Zeeuwen toe, informatievoorziening richting de VRZ en samenwerking met andere partijen.

Kosten: 60.000 tot 100.000 euro

Het onderzoek, dat uit twee delen bestaat, vindt na de zomer plaats en moet uiterlijk 1 december 2021 worden opgeleverd. De VRZ schat dat de kosten tussen de 60.000 en 100.000 euro liggen. Over dat bedrag vielen nog wel enkele kritische noten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Met de voorwaarde dat de evaluatie van lerende aard zal zijn en kort en bondig wordt gepresenteerd, ging iedereen akkoord.