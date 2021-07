Isabel Provoost: 'Ik schrijf heel erg graag over liefde'

Het uitstellen van de release van Flowerchild was voor haar een groot dilemma. Het was de bedoeling dat ze de nummers voor het eerst in Paradiso zou spelen. Maar nu is Isabel erg blij dat de EP er is: "Het voelt als een ontzettende ontlading. Ik heb er zo lang aan gewerkt. Het voelt echt heel bijzonder. Dat zo'n lang project eindelijk wordt uitgebracht is heel speciaal."

Isabel Provoost - Flowerchild (foto: Akam Rezakhani)

De teksten op Flowerchild zijn allemaal gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Isabel: "Muziek is voor mij iets waar je je gevoel in kan uiten. Ik heb bepaalde persoonlijke dingen gebruikt om over te schrijven, maar niet té specifiek. Ik vind het wel belangrijk dat mensen niet denken 'dat gaat wel heel erg over haar'. Maar in elk nummer zit echt een verhaal van mij."

Soort leerproces

De ervaringen waarover Isabel zingt, zijn niet per se alleen vervelende dingen. "Sommige dingen zijn ook mooi, bijvoorbeeld hoe ik mezelf heb leren kennen in liefde in vriendschappen en hoe ik daarvan heb geleerd. Het is eigenlijk een soort leerproces. Soms niet leuk, maar het is vooral eng. Je hebt er altijd wel wat aan."

Voor Isabel werkt het haast therapeutisch om bepaalde dingen van haar af te schrijven en een plekje te geven in een nummer. Eén van de tracks, To Me, gaat over haar favoriete onderwerp. Isabel: "Ik schrijf heel erg graag over liefde. Het gaat over alle twijfels, angsten en onzekerheden die erin zitten. Maar ook over hoe mooi het is om jezelf daaraan over te geven. De liefde kan op een nieuwe manier verrassen en daarvan kan je leren en groeien als persoon."

Isabel Provoost (Middelburg 1999) bereikte in 2014 de finale van tv-talentenjacht The Voice Kids. Ze eindigde als tweede. In datzelfde jaar trad ze op tijdens de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. In 2017 deed Isabel mee aan The Voice of Holland, waarin ze opnieuw tweede werd. Het jaar daarop verscheen haar eerste zelfgeschreven single, Without You, en maakte ze een korte theatertour, getiteld This Is Me. Met haar band stond ze op het podium van o.a. het Bevrijdingsfestival, Vestrock en Klomppop. Op Concert at SEA zong ze Omarm in duet met Paskal Jakobsen. Dat ze ook thuis is in het repertoire van the Great American Songbook bleek uit haar optredens met The Swinging Affair Big Band, samen met Frank in Person en Guimar van der Weele. In de afgelopen twee jaar verschenen de singles Home, Heartbeat en Good Love. Eind 2020 was Isabel Provoost te zien in The Christmas Show op Omroep Zeeland TV. Daarnaast werkte ze hard aan haar debuut EP.

