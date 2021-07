Ontcijferen van DNA-code uien biedt volop mogelijkheden

(foto: Pixabay)

Richard Finkers van de Wageningen Universiteit is de drijvende kracht achter het onderzoek. Hij noemt zijn ontdekking niet het ei van Columbus, maar zegt wel dat het een belangrijke innovatie is. Daar zijn Reinout de Heer van verdelingsbedrijf Hazera uit Rilland en Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de Holland Onion Association, het mee eens. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer dachten zij alvast na over de mogelijkheden die dat biedt:

Zeeuwse Kamer over uien

De Heer denkt dat door het kraken van de DNA-code van de ui er bijvoorbeeld meer mogelijk is. "Het zal zeker helpen meer perfectere uien te maken." Gunter ziet veel mogelijkheden voor de export van de markt en verwacht dat de boer over tien tot vijftien jaar veranderingen merkt. Hij vraagt zich hardop af hoe er in droogte een weerbare ui geteeld kan worden: "Misschien een ui met langere wortels, wortels die beter voedingsstoffen opnemen, een meer vertakt wortelstelsel hebben of het waslaagje op de ui dat beschermt tegen uitdroging."

'Doel is niet de perfecte ui'

Daarnaast denkt Gunter dat er ook aan de geur en kleur van de ui gesleuteld kan worden. "De rode kleur in een rode ui is een antioxidant, een gezondheid bevorderende stof, zo hebben we dat in gele uien met quercetine. Uien zijn ook rijk aan vezels, dat weet bijna niemand", aldus Gunter. "Ik denk dat we meer diversificatie kunnen hebben."

"We moeten in 2050 tien miljard mensen te eten geven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar de opbrengst per hectare, maar ook de voedingswaarde van de uien en de eigenschappen. Ik zie het niet zo dat we hier de perfecte ui gaan telen, maar wel een ui die meer voldoet aan wat we nodig hebben als mensen", gaat Gunter verder. "Groente en fruit het is allemaal heel erg gezond. We moeten er veel van eten, maar dan is het ook belangrijk dat hetgeen wat je eet zo goed mogelijk is. Ook als het gaat om gezondheid."