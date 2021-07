Evenementen houden het hart vast: 'We verwachten vanavond weer een klap in onze gezichten'

In Westkapelle is de feesttent al opgezet, maar vrezen de organisatoren voor afgelasting. (foto: Omroep Zeeland)

"Ze beslissen om 19.00 uur, maar wij zitten met een deadline", zegt Ronald van de Sande van café Kasteel van Batavia in Westkapelle. Morgen en maandag is daar een feest in een tent, als vervanging van de feesten die altijd rond de Westkapelse kermis zijn. "Als wij nu stoppen, zijn we niet op tijd klaar."

Tegen beter weten in werkt Van de Sande wel door. "Minder gemotiveerd, maar we zijn hard aan het werk om alles op orde te krijgen. We zijn vanaf maandag al bezig. Zelf heb ik er vijf maanden voorbereidingstijd in zitten."

Om 19.00 uur geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge weer een persconferentie waarin waarschijnlijk nieuwe maatregelen aangekondigd worden. Haagse bronnen melden dat meerdaagse evenementen waar geen anderhalve meter kan worden gehouden waarschijnlijk voorlopig niet toegestaan worden. Ook zou de horeca de komende tijd weer om 00.00 uur de deuren moeten sluiten en zou het Testen voor Toegang-systeem naar verluidt niet langer gelden voor toegang tot feestcafés en nachtclubs.

Van de Sande is boos. "Ik zou er begrip voor hebben als de ziekenhuizen vol lagen met coronapatiënten. Het aantal ziekenhuisopnames was altijd bepalend voor de coronamaatregelen en dat is nu ineens losgelaten. Veel meer mensen zijn nu gaan testen. Het kan zijn dat de cijfers worden beïnvloed door mensen die geen symptomen hebben en toch positief zijn. We hebben overleg met de gemeente en politie, want er zijn geen besmettingen bekend in Westkapelle."

Bij de teststraat stonden vanochtend hele rijen. Als dat bij de ziekenhuizen ook zo was, dan heb ik er begrip voor." Ronald van de Sande van café Kasteel van Batavia in Westkapelle

"Iedereen kijkt hier al weken naar uit. Bij de teststraat stonden vanochtend hele rijen uit Westkapelle. Als dat bij de ziekenhuizen ook zo was, dan heb ik er begrip voor", aldus Van de Sande.

Privé geen controle

"Het is niet zo dat de horeca maar een beetje doet, wij zijn hier serieus mee bezig en daar wordt helemaal aan voorbij gegaan. Wat er nu gaat gebeuren: mensen gaan bij elkaar zitten, in loodsjes en schuurtjes. En dat snap ik ook, maar dan gaat de verspreiding veel harder. Bij de mensen privé is er totaal geen controle."

City of Dance in 2018, voor corona (foto: Organisatie City of Dance)

Martin Priem, organisator van City of Dance Festival in Middelburg ziet de bui al hangen. "We zijn al druk bezig het verlies in te dammen. Er hangt een grote donderwolk boven ons hoofd." Hij wil nog niet helemaal op de zaken vooruitlopen. "Om 19.00 uur weten we meer."

Het festival was er al zo goed als klaar voor. "Alles is al besteld, we zijn al volop aan het opbouwen. De zaterdag is uitverkocht. We hebben alles in actie gezet de afgelopen weken." Sommige festivalgangers hebben er weinig vertrouwen meer in, op sociale media werden vandaag al veel kaartjes voor volgend weekend te koop aangeboden.

Zeeuwen zetten hun kaartjes voor City of Dance te koop (foto: Omroep Zeeland)

Ook dj Sander Maas, die vooralsnog optreedt op het Middelburgse festival, is teleurgesteld. Niet alleen omdat er een mogelijkheid is dat het festival niet doorgaat, hij had nog meer op de planning. "Wij draaien op veel feestjes op en buiten Walcheren, bijvoorbeeld in discotheek Schuttershof of in Tramzicht in Domburg."

'Het voelt als een aan-uitknop'

"Het voelt nu als een aan-uitknop waar steeds aangezeten wordt. Dan mogen we weer vol gas, dan moeten we weer abrupt stoppen", vertelt hij. "Ik ben geen leider van het land, dus ik weet ook niet hoe het anders had gemoeten. Maar op deze manier heb je geen vooruitzicht of zekerheid. Je durft niet meer te investeren. Eindelijk hadden we weer moed en nu verwachten we vanavond toch weer een klap in onze gezichten."

Voor ons is het niet 'maar een feestje', dit is samenzijn en dat is nodig." Sander Maas, Zeeuwse dj

Wel zegt de dj dat hij zich toch enigszins voorbereidt op teleurstellingen. "Je moet jezelf toch op de een of andere manier beschermen. Het ergste vind ik nog: je kan gewoon niet doen wat je leuk vindt; mensen blij maken. Voor ons is het niet 'maar een feestje'. Dit is samenzijn en dat is nodig."

Zeeuwse festivals

Veel Zeeuwse festivals dit jaar waren al uitgesteld of afgelast. Zo liet Vestrock in Hulst in maart dit jaar al weten het festival naar volgend jaar te verplaatsen, net als bijvoorbeeld Concert at SEA op de Brouwersdam, festival de Ballade in Terneuzen en Klompop in Ovezande. WeitjeRock in IJzendijke verschoof het festival van juli naar oktober en Hrieps bij Grijpskerke koos voor een datum in september.

Die laatste laat vanmiddag op Facebook weten dat het wel of niet doorgaan van het festival afhankelijk is van de situatie en regelgeving op dat moment. "Hou je aan de regels, werk mee en volg de gestelde voorwaarden voor de evenementen en feestjes die voor HRIEPS plaatsvinden en dan komt het allemaal vast goed!", schrijft de organisatie.