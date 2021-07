Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod voor leerlingen

Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd. (foto: Pixabay)

De ZB wil het aantal boeken op scholen omlaag brengen en afhankelijk maken van de grootte van de school volgens Gerard Langeraert, bestuurder van Onderwijsgroep Perspecto. "Het betekent een enorme verschaling voor onze basisscholen. We hebben geconstateerd dat de afgelopen jaren er steeds een stapje terug is gedaan in de mogelijkheden voor onze kinderen om te lezen en de beschikking te hebben tot voldoende literatuur en boeken."

'Kasten straks voor helft leeg'

Langeraert zegt dat de ZB zonder overleg met de basisscholen het aanbod bepaalt. "We hebben bij het inrichten van de bibliotheken op school veel geld geïnvesteerd. Er staan mooie kasten en die kasten staan straks voor de helft leeg. Dat kan gewoon niet waar zijn, daar is niet over doorgedacht, er is niet over gecommuniceerd. Dit is dan ook een oproep aan de Statenleden van onze provincie om daar eens met een geduchte met de gedeputeerde over te praten, zodat ze het bestuur van de ZB tot de orde kan roepen."

'Omgekeerde wereld'

De bestuurder verwijt de ZB dat er geen contact wordt gelegd met de Zeeuws-Vlaamse basisscholen. "Blijkbaar moet het via via bij ons komen en dan moeten wij contact gaan zoeken om een vorm van overleg te starten. Volgens mij is dat de omgekeerde wereld." De Zeeuws-Vlaamse schoolbestuurders hebben ook een brief aan prinses Laurentien gestuurd. Zij is groot voorstander van (voor)lezen, om zo laaggeletterdheid tegen te gaan.

Reactie ZB

Antoinette van Zanten, afdelingshoofd Dienstverlening en Educatie bij de ZB zegt dat er inmiddels gereageerd is op de brief die door de directeuren is verstuurd. Zij verwacht niet dat Zeeuws-Vlaamse scholen in één keer een voor de helft gevulde boekenkast overhouden. Wel zegt Van Zanten dat de lokale bibliotheken de schoolbibliotheken moeten vullen en dat de provincie daar geen taak in heeft.

Ze geeft aan dat er wel wat dingen gaan veranderen. Zo wordt de collectie van de bibliotheken minder vaak gewisseld, namelijk één keer per jaar. Voorheen werden de boeken ook halverwege het schooljaar vervangen. Wel wordt de uitleentermijn iets verruimd. Daarnaast zegt ze wel dat het aantal boeken beter wordt afgestemd op de grootte van de school. Maar ze verwacht 'geen gigantische gevolgen' voor de Zeeuws-Vlaamse scholen.

Langeraert hoopt dat ZB alsnog in gesprek gaat met de Zeeuws-Vlaamse basisscholen en ziet mogelijkheden. Van Zanten zegt dat de ZB heeft aangeboden verdere toelichting te geven aan de scholen.