Klotsende oksels voor Zeeuwse Jan op Aruba: 'Toen de stroom uitviel, werd het wel heel warm'

Jan vanuit Aruba (foto: Omroep Zeeland)

"We zaten rustig tv te kijken toen om 18.30 uur alle lichten en de airco's uitvielen", blikt Jan terug. Een kapotte zekering in de elektriciteitscentrale bleek de oorzaak. "Het hele eiland zat zonder stroom en wat gebeurt er dan: dan gaan alle Arubanen een rondje rijden. Er stond een file van vijf á zes kilometer vanaf de hotels naar de havens. In de auto kan je de airco nog wel aanzetten."

Jan Lamper uit Goes vertelde vandaag in Zeeland komt Thuis over zijn belevenissen van afgelopen week:

Jan Lamper uit Goes als Zeeuw in het buitenland

Jan zette zich met z'n vrouw en een wijntje buiten. 's Nachts ging de airco weer aan, maar de afgelopen week is de stroom nog twee keer uitgevallen. "Het komt ook voor dat automobilisten tegen een elektriciteitspaal rijden", vertelt Jan. "Die valt dan om, waardoor een hele wijk zonder stroom zit."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

