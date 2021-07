Koninklijke Horeca Zeeland: 'Er zitten gaten in dat testbeleid, ik hoop niet dat wij de rekening daarvoor krijgen'

Frank de Reu van de Koninklijke Horeca Nederland (foto: Omroep Zeeland)

"We moeten gewoon constateren dat het testbeleid niet optimaal is geweest en dat de horeca daar waarschijnlijk nu opnieuw de dupe van gaat zijn", zegt De Reu. "Er zitten gaten in dat testbeleid en ik hoop niet dat wij de rekening daarvan krijgen. Op een aantal plekken zijn er gewoon mensen ziek geworden en met een goed testbeleid had dat niet hoeven gebeuren."

Telefoon roodgloeiend

De telefoon van De Reu staat de afgelopen week roodgloeiend. Zelf heeft de Koninklijke Horeca Nederland opnieuw een uitgebreide mail gestuurd naar iedereen die aangesloten is. "In die mail staan opnieuw opmerkingen over hoe om hoe preventief om te gaan met het virus en hoe we het beste de maatregelen kunnen handhaven. Je hoopt dan dat dat helpt."

Ondanks het angstige voorgevoel, probeert De Reu er wel nog nuchter in te staan; "We laten het op ons afkomen. Ik kan me herinneren dat de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft gezegd dat we niet meer volledig op slot gaan, omdat er te veel geïnvesteerd is in vaccinaties. Daar moeten we dan op hopen."