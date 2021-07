Persconferentie: nachtleven weer op slot en anderhalvemeterregel aangescherpt

Nachtclubs moeten vanwege de coronamaatregelen weer sluiten. (foto: Omroep Zeeland)

Een vaste zitplaats en anderhalve meter afstand is verplicht in de horeca, maar geldt ook voor het publiek van evenementen, sportwedstrijden en culturele manifestaties. Meerdaagse evenementen zijn nog steeds niet toegestaan. Dat blijft in elk geval zo tot 14 augustus. "Dit zijn de plekken waar mensen bij elkaar komen", zegt Rutte. "Door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers ontzettend hard. De besmettingscijfers van vandaag zijn een verzevenvoudiging van de cijfers van vorige week."

'Klein, beheersbaar en op afstand'

Maar Rutte benadrukt dat deze aanscherpingen in de horeca en bij evenementen nog niet genoeg zijn. "Ja, we hebben aanscherpingen nodig in de maatregelen om besmettingen te voorkomen, maar het gaat vooral om ons eigen gedrag", zegt Rutte. "Wees voorzichtig bij borrels met buren, verjaardagsfeestjes in huis en barbecues in de tuin. Ik snap het, we willen elkaar allemaal weer ontmoeten, maar de oproep blijft: wees verstandig en houd feestjes klein, beheersbaar en op afstand."

Dit zijn de aangescherpte maatregelen: Horeca: In alle horeca moet anderhalve meter gehouden worden, met een vaste zitplaats per gast. Het Testen voor toegang-systeem, waardoor je geen anderhalve meter meer moest houden, gaat op pauze tot 14 augustus.

Horecazaken moeten om 00.00 uur dicht tot 6.00 uur 's ochtends.

Entertainment binnen en buiten is niet toegestaan (geen live optredens of tv-schermen met sportwedstrijden) Evenementen en culturele sector: Ook bij evenementen, culturele manifestaties of professionele sportwedstrijden is een vaste zitplaats verplicht en moet je anderhalve meter afstand kunnen houden.

Bij gebruik van een coronatoegangsbewijs kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Ook dan moet iedereen een vaste zitplaats hebben. Maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.

Toegangstesten zijn niet langer 40 uur, maar 24 uur geldig.

Evenementen mogen maximaal 24 uur duren. De maatregelen gaan morgenochtend om 6.00 uur in en gelden tot en met 13 augustus.

Volgens De Jonge is er sinds kort meer tijd in de zorg om uitgestelde behandelingen in te halen. "Dat willen we graag zo houden. Tachtig procent van de volwassen bevolking in Nederland is tenminste één keer geprikt en ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking is volledig gevaccineerd."

De Jonge drukt Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn op het hart: "Niet iedereen heeft de kans om te vaccineren aangegrepen. Neem je de prik, of neem je het risico om besmet te worden? Je kunt snel terecht, dus haal die prik."

We moeten nu allemaal 'meeremmen' om straks weer sneller vooruit te kunnen. Maar dat kost – juist in deze fase – veel energie. " Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, Erik van Merrienboer

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Erik van Merrienboer staat achter de aangescherpte maatregelen. "We kunnen niet wachten. We moeten nu allemaal 'meeremmen' om straks weer vooruit te kunnen." Maar hij heeft ook begrip voor de teleurstelling bij horeca, evenementen en bezoekers. "Het kost - juist in deze fase - veel energie."

Ook Van Merrienboer vraagt Zeeuwen zich aan de basismaatregelen te houden. "Juist omdat zoveel mensen, ook jongeren, echt lang ziek kunnen worden door corona. Onze belangrijkste drive moet blijven om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen zo kunnen we samen door deze crisis komen."

