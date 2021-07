Uitmuntend jubileum: oud-commando's brengen nieuwe munt op de markt

De oud-commando's hebben hun munt vandaag in het Polderhuis in Westkapelle en het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp uitgebracht: "We hadden het idee om een munt te laten maken. Dat idee heeft uiteindelijk grootser en mooier uitgepakt dan we hadden verwacht, dus willen we dit moment graag delen met de beide musea en de burgemeesters van Veere en Vlissingen", vertelt oud-commando Menno Weber.

Op de munt staat het logo van het Korps Commandotroepen: "Verder staan Infatuate I en II, de Slag om de Schelde en het monument op Uncle Beach erop afgebeeld. De munt vertelt het verhaal van onze bevrijders. We hopen dat de munt zal rondreizen en misschien zelfs bij nabestaanden van onze bevrijders terecht zal komen."

Leden van de Commandovereniging Zeeland onthulden vandaag de nieuwe munt (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe munt is belangrijk voor commando's: "In tijden van oorlog stond 'de coin' voor de verbondenheid van de manschappen. Zij hadden altijd een coin of munt bij zich om te laten zien bij we ze hoorden en voor wie ze vochten", legt Weber uit. "Later kwam er nog een ander ritueel bij. Als je aan de bar stond en iemand liet de munt zien, werd de ander uitgedaagd om ook zijn munt te laten zien. Kon hij dat, dan moest de uitdager betalen. kon hij dat niet, dan betaalde degene zonder munt voor het drankje."

Laten zien dat je een Zeeuws hart hebt

Wanneer je de nieuwe munt van de Commandovereniging op zak hebt, laat je volgens Weber zien dat je een Zeeuws hart hebt: "En dat je blij bent met de vrijheid die je verkregen hebt door de jonge mannen van toen." De munt is te koop het Polderhuis en het Bevrijdingsmuseum.