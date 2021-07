Trekkertrekterrein Aagtekerke vanmorgen al afgebroken. "Het is doodzonde"

Trekkertrek in Aagtekerke in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De tribune was gebouwd, de T-shirts waren gedrukt en er waren duizenden kaarten verkocht. De persconferentie bracht vrijdag het nieuws dat hij al had gevreesd. De Trekkertrek kan niet doorgaan onder de nieuwe regels. "Dan moet iedereen anderhalve meter afstand houden en op een vaste zitplaats zitten. Dat kunnen we niet realiseren. De mens is een kuddedier, mensen zoeken elkaar toch op. En moet de politie dan komen controleren?

Geld terug

Het trekkerfeest uitstellen tot een andere datum is geen optie, zegt Houmes. "Er is een kalender met trekkerevenementen. Als je een andere datum prikt, gaat dat ten kost van een ander. We schuiven het door naar volgend jaar." Komende week wordt bekend wat er met de duizenden verkochte kaarten gaat gebeuren. "Ik denk dat we geld terug geven. Ik vind het zelf ook niks als ik een kaart ergens voor moet bewaren."

De Trekkertrek is niet het enige afgelaste evenement in Zeeland. Ook de City of Dance en het Kermisfeest in Westkapelle zijn geschrapt na de aankondiging van scherpere coronamaatregelen door het kabinet.

