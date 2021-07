Farid heeft geen last van writer's block

Aan creativiteit geen gebrek bij jou.

"Het houdt maar niet op. Ik heb gelukkig geen last van writer's block. We zitten er lekker in. We zijn vaak in de studio te vinden. Buiten deze tracks heb ik nog tientallen demo's liggen."

Is je levensloop, van Azerbeidzjan via Rusland en een asielzoekerscentrum, ook terug te horen op deze EP?

"Gedeeltelijk wel. Ik vertel vaak over dingen die ik zelf heb meegemaakt of gezien. Dus je zal zeker dingen horen die in de teksten voorkomen."

Sas van Gent zal altijd de basis blijven voor mij" Farid

In de videoclip Family zie je een bokswedstrijd in een loods. Waarom heb je voor die setting gekozen?

"Je ziet een groep mensen die goed met elkaar zijn. Er wordt een partijtje gebokst. We hebben ook een eigen boksschool in Sas van Gent, er wordt gedanst, van alles. Familie is niet alleen een kwestie van hetzelfde bloed hebben. Als je gewoon loyaal bent, je deelt het leven samen en we staan klaar voor elkaar, dan zie ik je ook als familie."

Sas van Gent ligt niet erg centraal. Is het dan moeilijk om landelijke contacten te leggen?

"Social media zijn een goede steun om te netwerken, maar het is niet makkelijk. In de Randstad kom je eerder iemand tegen. Maar ik vind Zeeland mooi en ben vastgeroest in Sas van Gent, dus de basis zal hier altijd blijven voor mij."

Muzikant Farid vertelt over zijn muziek, familie en Sas van Gent