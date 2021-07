De Baloise Ladies Tour en Zeeland is een mooi liefdesverhaal

"Fietsen is hier zo populair, zo aangenaam, zo gezellig. Een koers is hier echt op zijn plaats", zegt organisator Geert Stevens van de Baloise Ladies Tour. "We doen het ook om het Vlaamse publiek kennis te laten maken met Zeeland. En kijk om je heen hier bij de jachthaven van Cadzand-Bad. Vooral als startlocatie komt dit prachtig tot zijn recht."

Drie Zeeuwen aan de start

De tweede etappe van de Baloise Ladies Tour, die voorheen de BeNe Ladies Tour heette, ging van Cadzand-Bad naar Knokke-Heist. Donderdag startte de koers in Utrecht en vrijdag werd er in Eeklo gereden. Aan de start in Zeeuws-Vlaanderen staan ook drie Zeeuwse dames: Demi van Dijke uit Borssele, Lindy van Anrooij uit Kapelle en Quinty van de Guchte uit Driewegen.

"Het is sowieso mooi dat een organisatie een wedstrijd kan laten starten in Zeeland, zeker in deze tijden", zegt Van de Guchte. Van Anrooij sluit zich daarbij aan. "Ik had er ook echt heel veel zin in. Ik merk ook dat ik veel koersen nodig heb om goed te worden. Zo'n meerdaagse koers is dan wel heel fijn."

Het peloton bij het passeren van de molen in Retranchement (foto: Omroep Zeeland)

Toch was het ook voor de Baloise Ladies Tour spannend of de wedstrijd wel door kon gaan. Vorig jaar ging er vanwege corona nog een streep door de wielerkoers. Nu stond er bij de start een erg opgetogen organisator. "Ik zat er al maandenlang naar te hunkeren", legt Stevens uit. "Maar ook voor deze editie was het lang afwachten. We zijn natuurlijk een grensoverschrijdende wedstrijd waar je twee wetgevingen hebt. Dan is het een puzzelwerk. Dat het toch door kon gaan is een pak van mijn hart."

De etappe van Cadzand naar Knokke werd gewonnen door Charlotte Kool uit Blaricum. Zaterdagavond volgt er in de Belgische badplaats nog een individuele tijdrit. Morgen is de laatste etappe rondom Zulte.