Adan de snelste atleet bij Welcome Back-run (foto: Sandy Pleyte)

De wedstrijd was vijftien kilometer lang en Adan verteerde die afstand in een tijd van 58 minuten en 9 seconden. Daarmee was hij negentien seconden sneller dan Stefan Schrier uit Vlissingen. Er was nog één andere atleet die een tijd onder het hele uur wist te noteren: Erwin Harmes uit Middelburg liep 58.43'.

Bij de dames ging de winst naar Monica Sanderse uit Vlissingen. Zie liep de vijftien kilometer in 1:07.37'. Ada Geuze (Middelburg) pakte de tweede plek en liep ongeveer twee minuten langzamer dan Sanderse. Susanne Stoeldrager uit Steenbergen completeerde de top-3.

Wedstrijden op losse schroeven

Door de nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus gaat aantal geplande hardloopwedstrijden niet door. De gemeentes Vlissingen en Veere geven namelijk geen vergunning voor respectievelijk de Boulevardloop in Vlissingen en de stratenloop in Zoutelande. Aanstaande woensdag gaat de Sportvisserloop in Yerseke voorlopig nog wel door en dat geldt op dit moment ook nog voor de stratenloop in Westkapelle.