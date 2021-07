Het doek lijkt te gaan vallen voor voetbalvereniging Sluiskil

Het doel van Sluiskil wordt onder vuur genomen - archieffoto (foto: Angelique Bevelander)

"Het is echt heel zonde", zegt Halil Atmaç, de waarschijnlijk laatste voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse club. Atmaç was op 1 juli aan de slag gegaan om de club te redden. Bij een eerdere vergadering was er door het oude bestuur namelijk al het advies gegeven om de club op te heffen. "Ik was heel enthousiast om het nog een keer te proberen", legt Atmaç uit. "Ik woon hier al 30 jaar en dacht dat ik al genoeg mensen kende, maar niemand wilde helpen."

Dus kon Atmaç niet anders dan Sluiskil uitschrijven bij de KNVB. "Het dorp Sluiskil wil de vereniging niet meer helpen. Dat is jammer en moeilijk. In oktober gaan we met alle leden nog vergaderen over hoe we sportend verder moeten in het dorp."