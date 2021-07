Clinckemaillie moet GOES aan goals en ervaring helpen: 'Nu al zin in de derby'

Voordat het vorige voetbalseizoen vanwege corona werd stopgezet verkeerde de ploeg van Hollander in zwaar in de Derde Divisie. In vijf wedstrijden werd er geen punt gepakt en maakte GOES slechts twee goals.

Met de komst van Clinckemaillie is dat probleem hopelijk verholpen. "Doelpunten, daar hebben we hem in de eerste plaats voor gehaald", aldus Hollander. "Guy heeft een neusje voor de goal en met zijn komst halen we ook een brok ervaring binnen."

Mix van ervaring en talent

Want ervaring in de top van het amateurvoetbal, daar ontbrak het vorig seizoen aan, denkt Hollander. "We hadden een goede groep, maar met talent alleen red je het niet. De selectie die er nu staat is een mix van ervaring en talent."

Clinckemaillie, 31 jaar oud, is de oudste speler van de groep. Het is de vraag hoe de goaltjesdief er vijf jaar na zijn laatste wedstrijd voor Hoek fysiek voorstaat. In eigen land speelde hij sinds 2017 voor Dikkelvenne, KVK Ninove en Voorde-Appelter.

Het voetbal hier ligt me veel beter en de beleving is veel groter dan in België." Guillaume Clinckemaillie

Eind april werd bekend dat GOES in de zoektocht naar een spits bij de Belg was uitgekomen. "Ik heb altijd gezegd dat ik graag nog een keer in Nederland wilde spelen, dus toen GOES belde was ik meteen enthousiast. Het voetbal hier ligt me goed en de beleving van de fans is veel groter dan in België."

Bijzonder weerzien

Op zaterdag 4 december staat de eerste derby op het programma. Clinckemaillie kijkt er naar uit om terug te keren op het oude nest, ook al is het in een ander shirt. "Met de supporters van Hoek heb ik altijd een goede band gehad. De relatie met het bestuur was soms wat lastiger", aldus de aanvaller, die zin heeft in het weerzien. "Ik wil me graag laten zien, het liefst met een goal natuurlijk."

Clinckemaillie hier nog in het shirt van Hoek (foto: Sjaak van der Salm)

Op zaterdag 14 augustus begint het nieuwe seizoen voor GOES met een wedstrijd in de KNVB beker. Een week later wordt in de Derde Divisie afgetrapt tegen Harkemase Boys.