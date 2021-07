Kinderen verbazen zichzelf met het bouwen van een robot in acht lessen

Docent Heinrich Bierman heeft de kinderen in Clinge geleerd hoe ze een robot moeten bouwen en programmeren. Volgens Bierman is dat niet zo moeilijk als het lijkt: "Ik heb een cursus robotica en programmering gegeven. De kinderen hebben daar echt geen technische achtergrond voor nodig, maar dit is wel kennis waar ze de rest van hun leven iets aan zullen hebben."

Geen cursus in de buurt

De verwachting is dat in de toekomst steeds meer beroepen te maken krijgen met programmeren en het gebruik van robots. Daarom is deze cursus volgens Bierman nuttig: "In veel beroepen kom je er mee in aanraking. Daarom is het belangrijk dat deze cursus er ook is voor jongen kinderen in Zeeuws-Vlaanderen. Toen ik in Clinge kwam wonen zocht ik een programmeercursus voor mijn eigen kinderen. Die bleek er niet te zijn. Daarom heb ik het zelf opgezet. ICT is mijn passie."

De kinderen met hun zelfgebouwde robots (foto: Omroep Zeeland)

Ook de kinderen zijn enthousiast. Zoals de negenjarige Laurens: "Het is leuk iets te kunnen maken vanuit het niets. In het begin was het even moeilijk, maar uiteindelijk heb ik veel geleerd. Het was erg leuk om te doen en je maakt hier ook nieuwe vrienden. Ik had vooraf niet gedacht dat we dit zouden kunnen."

Een meisje in de klas

Raven is het enige meisje in de klas: "Ik vind robots al heel lang cool dus dit zijn hele leuke lessen. Deze robotjes kunnen ook rijden en hebben we zelf gemaakt dus dat is extra leuk. Later wil ik wel iets met robots gaan doen. Of ik word wetenschapper, dat weet ik nog niet precies."