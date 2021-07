Mosselfestival Yerseke geschrapt. "Het is echt zuur"

De Mosseldag in Yerseke in 2018 (foto: Jaco Verburg)

"Het is echt zuur", zegt Yvonne Koutstaal van de stichting Mosselfestival Yerseke. "Vooral omdat we eerst groen licht hadden gekregen om het wel te doen. We hebben nog nagedacht over een andere invulling, maar dat is echt niet te doen."

Mosseldag

Het festival is een vervanger van de oude Mosseldag - voor het laatst gehouden in 2019 - en Mosselrock. Het Mosselfestival moest een combinatie worden van optredens, eten en drinken, activiteiten voor kinderen en creatieve activiteiten. "Het was een wat kleinschaliger programma, met voor elk wat wils."

"Het ergste is dat we de mosselmaaltijd voor ouderen moeten schrappen", zegt Koutstaal. "We hadden 85 aanmeldingen. Die mensen hadden zich daar zo op verheugd. En die moeten we allemaal afbellen. Ik moest gisteren gewoon even stoppen met bellen omdat mensen zo teleurgesteld waren. Ik ging bijna huilen."

Op het Mosselfestival stonden op verschillende dagen optredens gepland van onder andere Peer, Corry Konings, Stefania en Surrender. Alle drie de dagen zouden er foodtrucks rond de haven staan.