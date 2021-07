Moestuin asielzoekerscentrum moet meer opleveren dan groente en fruit

Naast een mooie oogst, is het project dagbesteding voor de bewoners van het AZC, vertelt Jaap Bos, programmabegeleider bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. "Als mensen uit hun kamer komen, krijgen ze te maken met Nederlandse woordjes. Dat is een mooi begin om te participeren in de maatschappij en de Nederlandse taal eigen te maken."

Internationale gemeenschappen

Ook voor de studenten van University College Roosevelt is het een nuttige tijdsbesteding, zegt Bos. "Ze willen meer contact met de buurt. Het gaat om internationale studenten en de bewoners van het AZC zijn ook een internationale gemeenschap. Daar willen ze wat in betekenen."

Hadim uit Gambia aan het werk in de moestuin (foto: Omroep Zeeland)

De animo voor het project is groot onder de bewoners van het AZC. "Veel asielzoekers hebben in hun land van herkomst ook groente of fruit verbouwd. Al was dat vaak niet als 'leuk voor ernaast', maar om van te leven." Hadim uit Gambia deed dat ook. "Aardappelen, sla en tomaten, daar heb ik al ervaring mee. Ik vind het leuk werk."

Samen koken

De bewoners die actief zijn in de moestuin mogen de oogst gebruiken om mee te koken, al is er een groter streven. "Uiteindelijk willen we samen met de lokale gemeenschap koken met de producten uit onze eigen moestuin."