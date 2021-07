Tourjournaal: Rotsen als van Boezem

Het kunstwerk van Marinus Boezem op Neeltje Jans. (foto: Jeroen Wielaert)

De Ronde gaat het land van de Katharen binnen, de groep gelovigen die zich in de middeleeuwen afkeerden van de volgens hen corrupte en decadent geworden Roomse kerk en daarvoor zwaar werden vervolgd. Er zijn nog ruïnes over van de kastelen die ze hoog op de berg bouwden in de tijd zien ze eruit alsof ze bedoeld zijn om ruïne te zijn, fijn inspelend op de kartelige contouren van de steile rotsen.

Kunstenaar

Beneden slingeren overal zware rotsblokken rond, de hele Pyreneeën door, het strijdperk van de komende slotweek. Ze doen me denken aan het zware basismateriaal van Marinus Boezem, de Middelburgse meesterkunstenaar. Sinds alles weer open kan na corona is in het Museum Kröller-Müller op de Veluwe de tentoonstelling Alle Shows te zien, de realisatie van alles wat Boezem al in de jaren zestig bedacht heeft en waarmee hij als handelsreiziger langs musea trok.

In de late lente heb ik dit jaar ook zo'n show van Boezem zien liggen op Neeltje Jans. Het is het landschapskunstwerk Abri, in 1994 neergelegd door Boezem. Het ziet eruit als de plattegrond van een kathedraal. Het is een prachtige verwijzing naar alle overspoelde godshuizen van Zeeland. De helikopters van de Tour hebben het gezien bij de aankomst op Neeltje Jans in 2015.

Beluister hier de radiobijdrage:

Jeroen Wielaert zondag 11 juli online