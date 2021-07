Van Anrooij wint jongerenklassement in Tour de Feminin

Shirin van Anrooij heeft een mooi aandenken verdiend aan de Tour de Feminin in Tsjechiƫ. De wielrenster uit Kapelle won het jongerenklassement en mag dus de witte trui mee naar huis nemen. In het algemeen klassement werd Van Anrooij knap vierde.

Van Anrooij, die vorige maand nog vertelde dat ze het liefst meerdaagse koersen rijdt, veroverde in de tweede etappe de jongerentrui. In die tweede rit eindigde Van Anrooij op de tweede plek en steeg ze in het algemeen klassement van de zesde naar de derde plek. De basis voor haar goede klassering kwam voort uit de goede tijdrit die ze reed tijden de openingsrit. In de etappe van zaterdag wist ze zowel haar trui als de derde positie in het algemeen klassement vast te houden.

In de slotetappe van zondag kreeg het peloton de zwaarste rit van de meerdaagse koers op het programma. Tussen Varnsdorf en Krásná Lípa moest Van Anrooij haar posities handhaven op negen beklimmingen. In het jongerenklassement hield ze zich staande, maar in het algemeen klassement moest de 19-jarige wielrenster nog één positie toegeven. De winst in Tsjechië ging naar de Britse Joscelin Lowden.

Materiaalpech

Yva Geluk uit Middelburg reed ook mee tijdens Tour de Feminin. In de etappe van zondag moest ze door materiaalpech na vijftien kilometer opgeven. Geluk deed mee namens Loving Potatoes Cycling Team.