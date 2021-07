Stinkend wier bederft vakantiepret in Kortgene

"Het is misselijkmakend", zegt campinggast Leo Hilgerson. "Eigenlijk alsof je een rot ei onder je neus hebt. Het is heel irritant. Met je surfplank of je kano zit je eigenlijk gelijk vast, dus je komt eigenlijk niet meer weg. We hebben allemaal tafeltjes buiten staan, iedereen zit lekker te genieten aan de kant van het water, maar dat is af en toe niet mogelijk."

Kwalletjes

Het vervelende is dat het in het bessenwier weer wemelt van de Japanse kruiskwallen, kleine kwalletjes die vervelend zijn voor zwemmers. Omdat de hoeveelheid bessenwier toeneemt, komen er ook steeds meer kwalletjes. De vaargeulen worden door Rijkswaterstaat vrij gehouden van bessenwier, maar daarbuiten kan het doorgroeien.

"Het is dit jaar erger dan andere jaren", zegt Carla Philippa van de camping. "Het is in het voorjaar heel koud geweest zodat het wier veel later is gaan groeien. En het sterft nu ook veel later af. Omdat de camping nu lekker vol is en het lekker weer aan het worden is, hebben we er daarom meer last van. Heb alsjeblieft nog even geduld, we weten dat het weer aan het verdwijnen is."

Onderzoek

De kwallen en het wier zijn niet het enige probleem in het meer. Vorige maand kondigde Rijkswaterstaat een onderzoek aan naar de waterkwaliteit van het Veerse Meer. Het water bevat te weinig zuurstof waardoor vissen en het bodemleven afsterft. Het resultaat van dat onderzoek wordt pas over een jaar of twee verwacht.

