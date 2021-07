Boehlé wint voor tweede week op rij in Eredivisie Beachvolleybal

Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven tijdens het NK Beachvolleybal (foto: Pim Waslander/Sportworx)

De eerste set ging lang gelijk op, maar uiteindelijk wisten Boehlé en Van Werkhoven de winst te pakken met 21-17. Boehlé en Van Werkhoven leken soepel op weg om de overwinning veilig te stellen, toen ze een voorsprong hadden van 11-7 in de tweede set, maar na een slordige fase verloren ze zes punten op rij en kwamen ze met 11-13 achter. Daarna bleef het spannend maar uiteindelijk trokken Heemskerk en Nijland met 21-23 aan het langste eind in de tweede set. Het betekende het eerste setverlies van het toernooi voor Boehlé en Van Werkhoven. In de derde beslissende set werd het uiteindelijk 15-11.

Vorige week wonnen Boehlé en Van Werkhoven ook al het toernooi in Utrecht. Boehlé en Van Werkhoven hebben de finale bereikt zonder een set te verliezen. In de groepsfase en kwartfinales werd steeds met 2-0 gewonnen. In de halve finale moesten ook Rik Damen en Sam van der Loo in twee sets er aan geloven.

King of the Court

Volgende week is het Nederlands kampioenschap King of the Court in Breda. Het weekend daarna gaat de Eredivisiecyclus verder in Zaandam, daar is dan de vierde speelronde.