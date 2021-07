Zeeland Regatta laat geen vuil achter in het water en op de camping

Volgens Stan Tavenier van de organisatie houdt iedereen zich goed aan die afspraken. "Er is zelfs in het reglement opgenomen dat als een zeiler ook maar een papiertje overboord gooit hij wordt gediskwalificeerd." Hij vertelt dat de zeilers een soort haringtonnetje bij zich hebben waarin ze afval in kunnen doen om dat vervolgens aan de wal te legen in de afvalbakken op de camping waar deelnemers overnachten.

Hergebruiken plastic flessen

Drie jonge zeilers uit Loosdrecht zeilen in een Yngling en hebben even pauze en eten een boterham en drinken wat, uit plastic flessen. "Ik hergebruik deze fles elke keer weer, dus weggooien doe ik niet. En wat betreft het thema Zero Waste: prima dat iedereen daar op gewezen wordt want er wordt al genoeg in de natuur weggegooid." De andere twee beamen dat.

Op de camping staan propvolle afvalbakken, voor papier, plastic en restafval. "We hebben met de gemeente daar goede afspraken over en met de campinggasten. Als het straks voorbij is en iedereen naar huis dan is het hele terrein spic en span," zegt Tavenier.