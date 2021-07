Er zijn vier nieuwe Zeeuwse souvenirs, waaronder een theedoek

Om de Zeeuwse erfgoedverhalen 'beleefbaar' te maken voor zowel inwoners als toeristen, heeft ontwerpstudio Foodcurators in opdracht van de Provincie Zeeland en in samenwerking met Erfgoed Zeeland het project Zeeland Souvenirs & Placemarkers ontwikkeld. Dina Kosse, een van de kunstenaars: "Zo laten we op verschillende plaatsen in Zeeland het verhaal overgaan in een eetbaar of tastbaar product, zoals in dit geval een theedoek."

Gefermenteerde wortel

De drie andere souvenirs die Kosse en Lucas Mullié hebben gemaakt, zijn snoepjes in het Industrieel Museum in Sas van Gent, gefermenteerde wortel in Aardenburg en noga met kruisbessen uit de Zak van Zuid-Beveland bij een bankje bij Perkpolder dat uitkijkt naar de overkant.

Vorig jaar maakte het kunstenaarsduo ook al nieuwe souvenirs zoals een bierglas bij de Plompe toren, een zeepje op strand van Domburg, borrelhapjes in de Wandelkerk in Middelbrug en verschillende bakmixen in een bakkerij in Zierikzee.