Studenten helpen mee op vaccinatielocatie: 'Gelukkig is er nog niemand flauwgevallen'

Zo'n twintig studenten van de Scalda-opleidingen doktersassistent en mbo-verpleegkunde helpen de GGD Zeeland op vaccinatielocaties in de hele provincie. De GGD had via de netwerkorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland, ViaZorg, om hulp gevraagd. Er werd in eerste instantie om verpleegkundigen gevraagd, maar toen Scalda dit aanbod deed, was de GGD Zeeland blij met de extra hulp.

Veiligheid staat voorop

Volgens Karin Metiary, medisch coördinator van de GGD, is het een mooie stap voor de stagiaires: "Ze leren op school de theorie en wij maken ze in de praktijk bekwaam. De meiden zijn echt goud waard." Ze benadrukt dat het allemaal veilig is: "Ze doen alles onder begeleiding."

Anne Boer-Lanting is stagebegeleider bij Scalda: "Dit is een stage waar ze wat aan hebben. Naast dat ze heel nuttig werk verrichten, is dit een ervaring die ze meenemen in hun latere loopbaan. Ze zijn nog heel jong, maar ze lopen hier stage in een grote organisatie en ze leren veel medisch technische handelingen. Daarnaast leren ze omgaan met mensen."

Loïs de leeuw (16) is blij met haar nuttige stage (foto: Omroep Zeeland)

Loïs de Leeuw trekt de prikken op en haar collega-student Anne-Ruth van Beek (17) mag daadwerkelijk de vaccinatie zetten. "Het is wel moeilijk om de goede plek te bepalen waar ik de prik moet zetten. Maar ondertussen heb ik dat wel onder de knie. Ik vind het vooral leuk om met mensen in contact te komen en de mensen te helpen." Ze doet het goed, want er is nog niks mis gegaan: "Er is bij mij nog niemand flauwgevallen en dat hoop ik ook niet mee te maken."