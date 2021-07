Weekcijfers corona opnieuw omhoog

RIVM Bilthoven (foto: Wikipedia)

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling per week zien van coronabesmettingen in Zeeland. De stijging die inzette in september 2020 (vanaf week 36) moet deels worden toegeschreven aan de sterk toegenomen testcapaciteit sinds september. Het RIVM houdt sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar de registratie bij.

Ga met de muis over de lijn om de cijfers per week te zien.

In de afgelopen week steeg het aantal nieuwe besmettingen van 143 naar 294, meer dan een verdubbeling in zeven dagen tijd.

Goese lijn apart

Het was in de afgelopen weken vooral Goes dat in de Zeeuwse statistiek piekte. Deze grafiek laat de lijn van de nieuwe besmettingen in Goes zien.

In Goes werd de coronalijn al een week eerder dan in de rest van Zeeland omgebogen van omlaag naar omhoog. Het lijkt daarom alsof het in Goes is begonnen.

Geen overlijdens

Voor de vierde week op een rij zijn er in Zeeland geen overlijdens als gevolg van corona.