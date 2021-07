Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Als mosselen Zeeuwse juwelen mogen worden genoemd heeft Cees Priem ruim juwelen uitgedeeld. De oud-renner was ploegleider van TVM geworden. De rustdagen werden vermaard onder de volgers: dan was het mosselparty bij TVM. Ze kwamen uit Zeeland in forse trucks. Het hoorde bij de lichtvoetigheid van zo'n rustdag.

Wielrenner Cees Priem uit Wemeldinge (foto: ANP)

Van dergelijke frivoliteit was geen sprake op 23 juli 1998. Geen mosselen, geen party bij TVM op de rustdag. Het was de Tour Dopage - een nieuwe generatie onderzoeksrechters ging tot daden over met de Franse antidopingwet in de hand. Er werden ploegleiders en ploegartsen aangehouden. In Pamiers kwamen agenten Cees Priem, verzorger Jan Moors en ploegarts André Michailov ophalen in Hôtel La Rocade.

Tourjournaal: de arrestatie van Cees Priem