Limburgs orgel terug naar Middelburg: 'Zonde als hij voor eeuwig het zwijgen wordt opgelegd'

Het orgel, op dit moment nog, in Beek (foto: Omroep Zeeland)

Het is namelijk één van de nog maar twee overgebleven orgels gebouwd door orgelbouwfamilie De Rijckere uit Kortrijk. Het andere 'De Rijckere-orgel' staat in de Oostkerk in Middelburg. "Dat is een grote. Maar de kleinere, in Beek, is oorspronkelijk gemaakt voor een kerk in Axel", vertelt secretaris Bram de Wolf.

Uiteindelijk verhuisde dat orgel naar Beek en nu moet het weer terug naar Zeeland komen. Het is de bedoeling dat het straks naast het huidige orgel in de Sint Augustinuskerk in Middelburg komt te staan.

Restauratie kost veel geld

De stichting is in 2020 opgericht en organiseerde eerder al benefietconcerten. De kosten zitten hem niet in de aanschaf van het orgel. De Wolf: "We kunnen hem voor een redelijke prijs kopen, hoeveel kan ik niet zeggen. Het zit 'm vooral in de restauratie van het orgel."

Toen het orgel naar Beek ging was het te groot en is de onderkant eraf gehaald. "Wij willen hem in authentieke staat terugkrijgen. Daar komt studie en veel werk bij kijken", legt De Wolf uit.

Concerten en masterclasses

De komende weken zijn er verschillende concerten te bezoeken in zowel de Oostkerk en de Sint Augustinuskerk. De masterclasses worden gegeven door Francesco Cera en zijn bedoeld voor gevorderde amateurs en studenten. Later geven de deelnemers nog een concert.

Benieuwd naar hoe het orgel klinkt? In de onderstaande video van de stichting is hij te horen.