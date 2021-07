Tijd voor rust bij Intervence, 'Jeugdbeschermers Zeeland moeten eerst op adem komen'

Jeugdbescherming in Zeeland is voor vijf jaar geregeld door fusie met Jeugdbescherming west. (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 1 juli zijn zij de baas in Zeeland na de bestuurlijke fusie van Intervence uit Middelburg en hun organisatie Jeugdbescherming west uit Den Haag.

Vandaag een eerste kennismakingsgesprek met de twee bestuurders. Astrid Rotering gaat meer over de vakinhoudelijke kant van de jeugdbescherming, Joost van der Hulst over alles daarnaast, bijvoorbeeld het ICT-beleid.

Rust in de tent

Beide bestuurders beginnen met dezelfde boodschap. Het is nu tijd voor rust in de tent. Het is nogal een intensief jaar geweest voor alle betrokkenen, zeggen zij.

Het is een zwaar jaar geweest. Nu is het tijd voor rust ind e tent, aldus de nieuwe bestuurders (foto: Omroep Zeeland)

Gemeentes lieten eind vorig jaar weten te willen stoppen met het financieren van Intervence. De organisatie zou te duur en inefficiënt zijn. Drie andere organisaties zouden het werk en het personeel overnemen. Medewerkers voerden actie tegen dat besluit. Betrokken ministeries en inspecties vonden het geen goed plan, omdat de zorg niet voldoende zou zijn gewaarborgd. Een overname zou beter zijn.

Zwaar jaar

Die is er nu dus. Maar in de tussentijd zijn jeugdbeschermers opgestapt en zorgde dat weer voor onrust onder de betrokken gezinnen en kinderen. Rotering: "Het is een zwaar jaar geweest. Maar het is fijn dat er nu duidelijkheid is. Dat we voor vijf jaar afspraken hebben kunnen maken."

Van der Hulst: "Het is nu tijd om op adem te komen. De focus vanuit ons ligt op rust en continuïteit." Beide bestuurders zeggen eerst in beeld te willen krijgen waar het personeel behoefte aan heeft. "Een bepaalde opleiding. Mogelijk ondersteuning bij het thuiswerken", zegt Van der Hulst.

De nieuwe bestuurders zetten in op werving. Er is plaats voor 10- 15 nieuwe jeugdbeschermers (foto: Omroep Zeeland)

Eerst rust voor het huidige personeel dus. Maar ook een fikse inzet op een zoektocht naar nieuwe collega's. JB west denkt dat er de komende periode 10 tot 15 nieuwe Zeeuwse jeugdbeschermers nodig zijn.

De Haagse jeugdbeschermingsorganisatie zegt nadrukkelijk geen mensen van Den Haag of andere regio's te gaan invliegen om het personeelstekort in Zeeland op te lossen. Rotering: "We hebben een inhaalslag te maken. Maar we gaan dit zorgvuldig doen. Met mensen die ook in Zeeland hun netwerk hebben."

'Echt iets betekenen'

Deels is er nieuw personeel nodig om het verloop van het afgelopen jaar op te vangen. Maar ook deels voor de begeleiding van nieuwe gezinnen. Nu Briedis, een andere jeugdbeschermingsorganisatie actief in Zeeland, recent failliet is verklaard, komen er ook gezinnen van die organisatie over. Werk genoeg dus. Rotering: "Het is echt een prachtig beroep. Je kunt als jeugdbeschermer echt iets betekenen voor het kind en het gezin."

Zij-instromers

Van der Hulst: "Die jeugdbeschermers staan natuurlijk niet op onze deur te kloppen. Dus we hopen ook op zij-instromers. We hebben al ervaring met het opleiden van die groep in onze andere regio's."

Eerst inzet op rust en werving. Na de vakantie krijgt het plan 'hoe verder met de jeugdbescherming in Zeeland' meer handen en voeten. Rotering: "We zijn een schakel in het geheel. We gaan en blijven in gesprek met het personeel. Maar ook met andere belangrijke instanties als de rechtbank en bijvoorbeeld Raad voor de Kinderbescherming."

Wat doen jeugdbeschermingsorganisaties? Jeugdbeschermingsorganisaties beschermen kinderen die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen op verzoek van de kinderrechter. In 2019 kregen bijna 900 kinderen met Intervence te maken. Eind vorig jaar vonden de Zeeuwse gemeenten dat Intervence te duur was en inefficiënt werkte. Intervence moest worden opgeheven en de kinderen en werknemers zouden worden verdeeld over drie organisaties. Voor dit plan was drie miljoen euro gereserveerd. Een van die drie organisaties, Briedis, is inmiddels failliet verklaard. Verschillende inspecties en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming keurden het plan af, omdat de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen gevaar liep. Ze tikten de Zeeuwse gemeenten hard op de vingers. De laatste maanden is nu goed gekeken naar een overname door Jeugdbescherming west, een grote jeugdhulpinstelling uit Den Haag en omstreken.

