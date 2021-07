Lichte stijging coronapatiënten in ziekenhuis Adrz

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Na dalende cijfers in de afgelopen negen weken, stijgt het aantal coronapatiënten in Zeeland nu weer voor het eerst. Eind april lagen er nog 37 Zeeuwse coronapatiënten in de ziekenhuizen in Zeeland. Vorige week waren het er drie.

Van de vijf coronapatiënten in ziekenhuis Adrz, worden twee patiënten verpleegd op de intensive care. Ziekenhuis ZorgSaam heeft geen coronapatiënten meer. Dat was vorige week ook. Twee weken geleden had ZorgSaam nog één coronapatiënt.

De ziekenhuizen blijven alert. Het aantal besmettingen in Zeeland wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Maatregelen in het ziekenhuis, als het gebruik van mondkapjes als er geen anderhalve meter aangehouden kan worden, blijven van kracht.