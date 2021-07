Wisselend beleid van de overheid maakt jongeren boos, zien psychologen

Psycholoog Huibrecht Boluijt (foto: Omroep Zeeland)

De psycholoog uit Middelburg praatte over deze gevolgen in ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Hieronder kun je het terugluisteren:

Psycholoog Huibrecht Boluijt over het terugdraaien van de versoepelingen en wat dat mentaal met ons doet

Dat de maatregelen wisselden, is niet bevorderlijk geweest voor hoe we ermee omgaan. "Ook de manier waarop de overheid de boodschap brengt, kan volgens mij beter: eenduidiger. Nu gaan mensen vaker op hun eigen gevoel af", zegt Boluijt.

"Wat je vaak ziet is dat de eerste boodschap wel doorkomt en de tweede niet. Bijvoorbeeld als Rutte zegt: 'Het gaat beter, maar...' Die 'maar' willen we vaak niet horen, dat is een bekend fenomeen in de psychologie."

Respect voor jongeren

Boluijt heeft respect voor het overgrote deel van de jongeren. "Ze hebben zich goed aan allerlei maatregelen gehouden, anderhalf jaar lang. De jeugd bewoog altijd mee, hoe lang ze ook op hun beurt moesten wachten. Nu was het dan eindelijk zo ver en worden de versoepelingen weer ingetrokken."

Jongeren reageren daar volgens hem boos op, ouderen wat meer gelaten. "De angst bij jongeren die aan het opkrabbelen waren, neemt nu weer toe." Daar ligt volgens Boluijt een grote verantwoordelijkheid voor de overheid. "De besmettingen nemen toe, maar de ernst van de gevolgen neemt af. Het moet niet allemaal vertaald worden in doemdenken en dreiging."

Het middel mag niet erger worden dan de kwaal." Psycholoog Huibrecht Boluijt

De klachten onder jongeren zijn niet veranderd. "Jongeren ontwikkelen klachten door in een sociaal isolement te zitten. Elkaar ontmoeten, je emoties, driften en verlangens uiten, daar heeft het aan ontbroken. Door 'Dansen met Janssen' kon het weer even. Ik hoop niet dat we in de kramp zitten voor een vierde lockdown. Het middel mag niet erger worden dan de kwaal."