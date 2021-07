Nul faillissementen, voor het eerst sinds jaren

Geen werk voor de faillissementsrechter (foto: Omroep Zeeland)

Er is al een tijdje sprake van een dalende lijn. Niet alleen landelijk gezien, maar ook in Zeeland. Het maandgemiddelde lag voor 2017 hoger. De omlaaggaande trend is in de onderstaande grafiek waar te nemen.

Vertekend

In Zeeland zijn de cijfers iets vertekend. In februari 2020 werden plotseling meer dan twintig bedrijven met één klap van de hamer van de faillissementsrechter in Middelburg failliet verklaard, maar dat betroffen allemaal dochter-bv's van hetzelfde vervoersbedrijf dat in de problemen was gekomen.

Het geringe aantal faillissementen is ook landelijk gesignaleerd. Na de economische crisis ging het goed in Nederland. Mensen die in faillissementsbranche hun geld moeten verdienen (zoals curatoren en veilingbedrijven) hebben sinds corona helemaal weinig om handen. Het zijn in 2020 en 2021 vooral de coronasteunmaatregelen die bedrijven helpen het nog een tijdje uit te zingen, is hun conclusie.