Rechtszaak vermoorde Belgische loodgieter gestart

Zoektocht naar delen van lijk in Schelde-Rijnkanaal (foto: HV Zeeland)

De rechtszaak wordt verspreid over meerdere dagen behandeld. Vandaag werden feiten besproken, morgen maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen bekend. Woensdag en donderdag komt de verdediging aan het woord.

In stukken gezaagd

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden was al een half jaar vermist, toen hij werd gevonden. Hij verdween na een bezoek aan een vrouw in Zoersel (België) waar hij wel vaker kwam. Justitie vermoedt dat die vrouw, samen met anderen, op het geld van de loodgieter uit was.

Dat gaf de Vlaamse vrouw vandaag in de rechtbank ook toe. Ze verklaarde dat de loodgieter haar 'suikeroom' was. Hij was een klant van haar toen ze nog als prostituee werkte. Later kregen ze een relatie en betaalde hij onder meer de huur voor haar.

Johan had weleens verteld dat hij veel zwart geld had en waar hij dat verstopte." verdachte vrouw uit Zoersel

Toen de vrouw de medeverdachte uit Bergen op Zoom leerde kennen, werd ze verliefd op hem. Begin juni 2019 ontstond het plan om de loodgieter van z'n geld te beroven. "Johan had weleens verteld dat hij veel zwart geld had en waar hij dat verstopte", vertelde de vrouw vandaag in de rechtbank.

Justitie gaat ervan uit dat de loodgieter uiteindelijk door geweld om het leven is gebracht. De verklaringen van de twee verdachten, die vandaag aan het woord kwamen in de rechtbank, lopen uiteen. De vrouw zegt dat de man uit Bergen op Zoom Van der Heyden met een pistool doodsloeg. De man zegt dat de vrouw Van der Heyden een dodelijke injectie gaf met GBL (stickerverwijderaar).

Uiteindelijk werd het lichaam van de loodgieter met een kettingzaag in stukken gezaagd en op het woonwagencentrum in Steenbergen verbrand. Wat er overbleef, werd uiteindelijk in een speciekuip gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer.

Sint-Maartensdijk

Een moeder en dochter, afkomstig uit Sint-Maartensdijk, worden ervan verdacht dat ze bij de zaak betrokken zijn. Zij hebben al in voorarrest gezeten maar zijn inmiddels weer op vrije voeten. Over hun rol zal in de loop van rechtszaak meer duidelijk worden.