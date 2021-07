Oproep reddingsbrigade na zwemloos jaar: 'Ouders, let op uw kinderen'

Volgens Leo Wolterman van de Van Dixhoornbrigade uit Middelburg moeten ouders hun kinderen niet overschatten. "Als je kind vorig jaar een diploma heeft gehaald, is de kans groot dat het zwemniveau een heel eind weg is. Ze hebben bijna een jaar niet kunnen zwemmen. Je moet als ouder dus goed opletten als je naar het zwembad of het strand gaat."

Zwemskills minder

Ook bij de reddingsbrigade zelf merken ze dat de zwemskills achteruit zijn gegaan doordat er lang niet getraind kon worden. "Wij leiden onder meer strandwachten op. Toen we in april weer voor het eerst in zee gingen oefenen, viel dat echt tegen."

Alle hens aan dek

Bij de Van Dixhoornbrigade is het nu alle hens aan dek om de strandwachten op tijd getraind en gediplomeerd te krijgen voordat het hoogseizoen begint. "Vorig jaar stonden twaalf strandwachten van Stichting Strandexploitatie Veere in de startblokken om lifeguard-examen te doen. Helaas kon dat toen niet doorgaan door corona. Nu doen ze alsnog examen, maar ook de groep van dit jaar moet alweer opgeleid worden en examen doen. Het is dus druk."

Door corona moeten strandwachten uitgestelde lifeguard-examens inhalen (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zomer hadden reddingsbrigades in heel Nederland het extreem druk, doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gingen. Het was volle bak op de stranden.

Drukke zomer

Leo Wolterman verwacht ook nu een drukke zomer. "Veel mensen gaan opnieuw in eigen land op vakantie, maar ook de Duitsers en Belgen komen weer. Dat betekent volle stranden en dus heel goed opletten voor de strandwachten."