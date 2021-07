Willemijn werkt als vakantiedokter in Zeeland: 'Het begint met de wil om hier te komen werken'

Willemijn Maarleveld werkt de komende weken als vakantiedokter op Het Walchers Zorgknooppunt in Middelburg. "In april ben ik afgestudeerd als huisarts en ik ben aan het kijken of ik de komende tijd wil blijven waarnemen, of toch al een praktijk kan overnemen", vertelt ze.

Maarleveld hoopt dat antwoord deze zomer in Zeeland te kunnen vinden. "Het is ook een mooie kans om de omgeving te leren kennen. De eerste indruk is goed. Wat me meteen opviel is de hartelijkheid van de mensen. Dat geldt voor mijn collega's natuurlijk, maar ook de patiënten zijn erg rustig en vriendelijk."

Zeeland leren kennen

Het nieuwe gezondheidscentrum in Middelburg waar Maarleveld werkt, werd in april geopend en biedt plaats aan meerdere huisartsen. Van eenmanspraktijken is onder huisartsen steeds minder sprake. "Ik vind het heel fijn om nauw met collega's samen te werken. Doordat je samen in een gebouw zit, zijn de lijntjes veel korter."

Er moet iets gedaan worden aan de treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad." Vakantiedokter Willemijn Maarleveld

Vakantiedokters worden ingezet om de druk op de gezondheidszorg in de Zeeuwse zomer aan te kunnen. Maar ook moeten jonge huisartsen de provincie beter leren kennen. Of het bij één zomer blijft, weet Willemijn nog niet. Vooral de reistijd is voor haar iets waar ze over na moet denken. "Er moet iets gedaan worden aan de treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad."

Willemijn Maarleveld begint aan haar werkdag bij Het Walchers Zorgknooppunt (foto: Omroep Zeeland)

Kamerlid Van den Hil inventariseerde tijdens haar werkbezoek de problemen waar de Zeeuwse zorg mee kampt. Het tekort aan huisartsen prijkt hoog op het lijstje. "Voorzien in goede huisvesting speelt daarin een rol, maar ook voor de partner moet er uitzicht op een goede arbeidsplaats zijn."

Initiatieven zoals de vakantiedokter juicht de politica uit Goes toe. "De huisarts kan in Zeeland kijken hoe het hem of haar hier bevalt. Het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje, maar het begint met de wil om hier te komen werken."