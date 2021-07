Zeeuwse Evelien ruilt Oostenrijkse bergen in voor 'strandfeeling' aan het Gardameer

Het uitzicht van de Zeeuwse Evelien: dit maal niet in Oostenrijk, maar in Italië. (foto: Evelien, Zeeuw in het buitenland)

"Iemand had om mijn Facebookpagina gezien dat wij, zoals ieder jaar, aan het Gardameer zaten. Hij zei: 'nou, wij zijn bang, dus wij hebben weer geannuleerd.'" Toch is er weinig te merken van angst bij toeristen voor het coronavirus op Eveliens vakantieadres. "Het zit hier helemaal vol met toeristen. En wat ons vooral opviel: enorm veel Denen!"

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Dat het druk is met toeristen rondom het Gardameer in Italië, was vooral gisterenavond te merken. "Alle terrassen zaten vol met voetbalkijkers. Ik hoorde ze helemaal schreeuwen bij mijn caravan, een paar honderd meter verderop. En vandaag gaat iedereen weer terug naar de orde van de dag: zwemmen, peddelen en vakantievieren."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont en vertelt over de dingen die hij of zij daar beleeft. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Zeeuwse Evelien ruilt Oostenrijkse bergen in voor Gardameer.