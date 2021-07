Borsele is een 'Dame' rijker: 'Maar voor mij hoeft het niet hoor'

Riet Wagenaar krijgt de speld opgespeld door haar zoon. (foto: Omroep Zeeland)

"Dat hoeft voor mij niet. Laat mij maar gewoon blijven", zei Riet, toen ze de waarderingsspeld en oorkonde kreeg overhandigd uit handen van burgemeester Dijksterhuis in zwemband het Omnium in Goes. Ze nam vandaag afscheid bij de Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB), waar ze jarenlang vrijwilligerswerk deed.

'Ze verdient dit echt'

Volgens Thea van Dijk typeert de reactie van Riet hoe ze is. "Ze wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan, maar ze verdient dit echt. Daarom hebben we het toch aangevraagd." Volgens Van Dijk stortte Riet zich jarenlang op de rol als vrijwilliger van de SGB en stond altijd klaar voor de club. "Als iemand een keer niet kon, dan kwam ze nog", zegt Van Dijk.

Riet Wagenaar zet wekelijks de banen klaar voor de leden van de club in het Omnium in Goes. Ze spant de lijnen voor afgescheiden banen en zet de tillift klaar voor beperkten. Ook helpt ze de leden om in en uit het zwembad te komen.

Ziekte van haar man, en het feit dat zij hem daarom niet meer alleen kan laten, heeft haar doen besluiten haar functie op te geven. Een vrijwillige job waar zij honderden uren aan heeft besteed.