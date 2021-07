Thoolse patiënten hoeven misschien niet naar huisartsenpost in Roosendaal

Komt er een alternatief voor de HAP in Bergen op Zoom? (foto: Omroep Zeeland)

De huidige HAP verhuist in 2025 samen met het Bravis ziekenhuis naar nieuwbouw in Roosendaal. Begin dit jaar ontstond daar commotie over en het CDA stelde Kamervragen omdat Tholenaren 's avonds en in het weekend straks langer moeten reizen voor medische hulp.

Verzorgingsgebied

Janssens die cardioloog is bij ZorgSaam in Terneuzen heeft recent een polikliniek in Bergen op Zoom geopend voor cardiologische en orthopedische zorg. Hij praat ook met andere specialisten.

"Als Bravis straks verhuist laten ze wel een verzorgingsgebied van 150.000 patiënten achter," zegt de directeur van Stadskliniek de Brabantse Wal, zoals de polikliniek heet. "Wij springen in dat gat."

De HAP in Bergen op Zoom is van huisartsen in West-Brabant. De huisartsen willen meeverhuizen naar Roosendaal omdat ze met de post in de buurt van spoedeisende hulp willen zitten. Een woordvoerder van de huisartsenkring zegt in BN de Stem desondanks open te staan voor een gesprek met Janssens.

Profijt

De zorgondernemer denkt eind dit jaar een polikliniek te hebben opgetuigd met zo veel mogelijk specialismen, een eigen lab, een afdeling radiologie voor scans en echo's en een apothekerspost. Hij denkt dat Thoolse patiënten veel profijt zullen hebben van de Stadskliniek. "Niet pas over vijf jaar maar ook al eerder," zegt Janssens. "Bravis in Bergen op Zoom wordt de komende jaren al uitgekleed. Neem orthopedie. Die zijn nu al verkast naar Roosendaal."