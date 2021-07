Zonder sollicitatiegesprek aan de bak: is dat de oplossing voor het personeelstekort in de horeca?

Giovanni in zijn spoelkeuken (foto: Omroep Zeeland)

Giovanni werkt via Open Hiring in de spoelkeuken bij restaurant 't Zusje. "Voor mij was het ideaal om zonder sollicitatie aan de slag te gaan. Ik had het ook meteen naar m'n zin en dat is nog altijd zo." Giovanni kreeg na een week al het vertrouwen om chef te worden van de spoelkeuken. Hij begeleidt de jonge werknemers en geeft ze advies over hoe ze het aan kunnen pakken. "Dat heeft me echt veel vertrouwen gegeven."

't Zusje van Joost d'Hondt is het eerste Zeeuwse bedrijf dat werkt met Open Hiring. "Het past in onze filosofie. Wij kijken graag naar de toekomst en niet wat er in het verleden is gebeurd. Als mensen de kans willen pakken, dan kan dat bij ons."

Het bedrijf heeft geen last van een personeelstekort. Met 65 werknemers kunnen ze zeven dagen per week open en mag het personeel zelf beslissen of ze ook in het weekend werken. Het levert volgens d'Hondt geen problemen op, omdat mensen toch ook graag in het weekend willen werken.

Eigenaar Joost d'Hondt (foto: Omroep Zeeland)

Startende werknemers via Open Hiring starten als keukenhulp, in de spoeldienst, of in de housekeeping. Daarna wordt er gekeken naar ieders mogelijkheden en wensen, waardoor werknemers ook naar de bediening kunnen doorstromen.

Bij Open Hiring melden mensen zich rechtstreeks aan voor een vacature. Het arbeidsverleden of opleiding tellen niet mee. Wel dient de werkzoekende het werk aan te kunnen. De mogelijke nieuwe werknemer komt op een lijst en wanneer er plek is kan die aan de slag. De werknemer kent vooraf de voorwaarden en bepaalt of hij of zij de stapt waagt. Door Open Hiring maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan.

Geen personeel, maar familie

Joost d'Hondt noemt zijn werknemers geen personeel, maar familieleden. "Zo voelt het ook. Iedereen is welkom en daardoor sprankelt het. Je merkt dat mensen zelfvertrouwen krijgen, met wat voor achtergrond dan ook."

