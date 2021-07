Na vijfhonderd jaar gaat deze deur in Sluis eindelijk open voor bezoekers

De Westpoort, ook wel de Brugse Poort of de Steenen Beer genoemd, is een verdedigingswerk uit de middeleeuwen. Vijf eeuwen geleden bewaakten soldaten bij deze poort de toegang tot de belangrijke handelsstad Sluis. Vier jaar geleden trok het Sluisse raadslid Frank Gijsel van Nieuw Gemeentebelang voor het eerst aan de bel: hoe mooi zou het zijn als toeristen en inwoners niet alleen over de stadswallen en óp de Steenen Beer kunnen wandelen, maar ook kunnen afdalen in de gewelven?

Vleermuizen niet storen

Dat vond ook de gemeente Sluis. Toch moest Gijsel, en met hem vele andere nieuwsgierigen, nog lang wachten voordat het rijksmonument bezoekers kon ontvangen. Een trap ontbrak, evenals verlichting. Ook de aanwezigheid van vleermuizen maakte het lastig, zo niet onmogelijk, om zomaar de gewelven in te gaan. Vanaf 14 juli is bezoek dan eindelijk mogelijk. Wel voor korte duur, en alleen met een gids. Op 1 augustus gaat de deur alweer op slot, tot 1 mei volgend jaar, omdat dan de paartijd van de vleermuizen aanbreekt en de dieren in winterslaap gaan.

Op avontuur

Rudy van Renterghem, stadsgids in Sluis, leidt de mensen de komende drie woensdagen rond. Ook Arco Willeboordse, beleidsmedewerker van de gemeente, is maar wat blij dat mensen "op avontuur" kunnen. Want een avontuur is het, om in het donker, beschenen door een zaklamp en met beperkte lichtinval via een schietgat, de vijf meter hoge trap naar beneden te nemen.

Stadsgids Rudy van Renterghem (links) en beleidsmedewerker Arco Willeboordse leiden bezoekers aan de Steenen Beer in Sluis rond. (foto: Omroep Zeeland)

Beneden kom je in de eerste van drie grote, vochtige ruimtes, waar na de hevige regenval van de afgelopen weken, constant het gedrup van water klinkt. Een van de drie ruimtes was de slaapzaal voor zo'n honderd soldaten. De andere bood opslagruimte voor munitie. En de ander herbergde zelfs een keuken. Want de manschappen zaten hier soms weken verscholen.

Sluis ontstond op een gunstige plek aan de zeearm het Zwin en groeide in de middeleeuwen uit tot een belangrijke voorhaven van handelsstad Brugge. De vestingwerken dateren uit de veertiende en vijftiende eeuw. De Steenen Beer lag in de vuurlinie van verschillende oorlogen, vertelt stadsgids Van Renterghem. Hij noemt de haringoorlog tussen Brugge en Sluis die ging om het recht om haring te verhandelen met Damme.

Geen pretje

Ook in de tachtigjarige oorlog speelde de Brugse Poort een belangrijke rol in de verdediging van Sluis. Zo slaagde prins Maurits er in 1604 in om Sluis in Staatse handen te houden. In de gewelven komt die geschiedenis even heel dichtbij. Arco Willeboordse: "Het lijkt me geen pretje om hier te moeten slapen."

De rondleidingen zijn 14 juli, 21 juli en 28 juli, telkens om 19.00 uur. Aanmelden kan via het Belfort in Sluis.