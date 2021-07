Waarom er bij duizenden Zeeuwen jodiumtabletten op de mat vallen

Kerncentrale in Borssele (foto: ANP)

Mensen onder de veertig jaar krijgen de tabletten als ze binnen een straal van twintig kilometer rond een kerncentrale of reactor wonen. Kinderen onder de achttien ontvangen ze als ze binnen een straal van honderd kilometer wonen. In 2017 kreeg die laatste groep al nieuwe pillen. Deze keer zijn de inwoners die minder dan twintig kilometer van een kerncentrale wonen aan de beurt.

Beschermen tegen schildklierkanker

De kans op een kernramp is volgens experts klein, maar als het gebeurt, dan kunnen jodiumtabletten beschermen tegen de ontwikkeling van schildklierkanker op lange termijn. Bij een kernongeval kunnen namelijk radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Wanneer je dit inademt, kan het in de schildklier terechtkomen en vergroot het de kans op schildklierkanker.

Zo werkt de jodiumpil

Ard van Pelt, adviseur milieu en gezondheid bij de GGD, legt het uit: "De pil beschermt de schildklier tegen de opname van radioactief jodium. Je lichaam heeft jodium nodig om een schildklierhormoon aan te maken. Om het makkelijk uit te leggen zou je de schildklier kunnen vergelijken met een parkeerplaats. Daar rijden auto's op, maar als de parkeerplaats vol is, kunnen er geen andere auto's meer bij. Het schadelijke radioactieve jodium moet dus niet meer op de parkeerplaats terechtkunnen omdat die al vol is vanwege het jodium uit de tabletten."

Misschien vallen de jodiumtabletten binnenkort ook op jouw deurmat (foto: Ministerie VWS)

Waarom alleen Zeeuwen tot veertig jaar?

De tabletten worden alleen uitgereikt aan Zeeuwen tot veertig jaar. Voor oudere mensen is de werking nooit aangetoond. Van Pelt: "Jodiumpillen kunnen bij mensen boven de veertig zelfs een negatief effect hebben op de schildklierfunctie. De kans is dan groter dat je de boel juist ontregelt."

De GGD benadrukt dat je de pillen alleen maar mag innemen als dat geadviseerd wordt door de overheid. De pillen zijn een voorzorgsmaatregel: "Als er iets gebeurt met de kerncentrale, dan liggen de pillen in ieder geval in huis. Als je ze op dat moment nog moet gaan verspreiden, dan ben je echt te laat", vertelt Van Pelt.

Niet te vroeg innemen

De tabletten werken alleen als ze op het juiste moment worden ingenomen. Dus zéker niet te laat, maar ook niet te vroeg. Dat lijkt logisch, maar toch zijn er volgens de GGD nog een hoop mensen die ze gelijk innemen als ze op de deurmat liggen.

Jodiumtabletten moet je slikken bij een kernramp (foto: Omroep Zeeland)

Bij een nucleaire ramp zal via rampenzenders zoals Omroep Zeeland, sociale media en de Rijksoverheid worden aangegeven of de pil kan worden ingenomen of niet. Ook is het verstandig om binnen te schuilen en niet gelijk naar buiten te vluchten omdat je blootgesteld kan worden aan gevaarlijke stoffen.

Houdbaar tot 2026

De jodiumtabletten die nu worden geleverd zijn houdbaar tot 2026. Toevallig geldt dat ook voor de tabletten die in 2017 zijn verspreid onder kinderen onder de achttien. Dat betekent dat bij de volgende levering alle groepen ongeveer gelijktijdig de nieuwe jodiumpillen zullen krijgen.

Wat te doen met je oude pillen?

Tabletten waarvan de houdbaarheidsdatum inmiddels is verstreken, kun je inleveren bij de plaatselijke apotheek of bij het klein chemisch afval van de gemeente.