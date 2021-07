Bomontploffingen in natuurgebied Oranjezon: 'Dit verstoort de vogels!'

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moet alle bommen die in de gemeente Veere, Vlissingen of Middelburg zijn gevonden op het strand van Oranjezon tot ontploffing brengen. Die plek is uitgekozen omdat er op dit strand geen bebouwing staat en er dus geen gevaar is voor mensen of gebouwen.

Toch is Boot van mening dat deze plek verre van ideaal is: "Ons grootste bezwaar is niet alleen het ploffen zelf, maar ook het heen en weer rijden met graafmachines door Oranjezon. Dit zorgt voor een verstoring van de vogels. En wat gebeurt er met de scherven van de munitie? Volgens mij blijft dat gewoon hier liggen. Dat is niet iets wat je in je natuurgebied wil hebben."

Het voelt niet goed

De bomontploffingen vormen volgens de werkgroep een gevaar voor broedende vogels: "De rust is de kracht van dit gebied. Het strand is rustig, er is veel voedsel en er zijn duintjes waar jonge vogels kunnen schuilen. Een ideale plek voor vogels, maar we weten niet welke gevolgen die ontploffingen hebben voor hen. Het voelt niet goed."

Jos Boot op het strand bij Oranjezon (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Boot moet er een alternatieve locatie worden gevonden voor de bomontploffingen: "De EOD moet natuurlijk ergens naartoe, dat snappen wij ook. Wij zouden als vogelbescherming graag zien dat de huidige afspraken worden geëvalueerd en dat er gezocht wordt naar een andere plek."

Vuilstortplaats als plofplek

Als optie noemt hij het havengebied bij Vlissingen-Oost: "Daar is een grote vuilstortplaats. De machines en bulldozers staan daar al gereed dus dat is praktisch."

Jos Boot heeft bij de gemeente Veere aangegeven graag een evaluatie te willen, waarin wordt nagedacht over de beste plek voor ontploffingen.

