Makelaars waarschuwen: ga niet in op dubieuze briefjes in de bus

Verschillende huiseigenaren vinden dit soort briefjes in de bus. (foto: Jo Dingemanse / Omroep Zeeland)

Op de verschillende briefjes die Omroep Zeeland heeft ontvangen, staat de naam van Sander de Zwart, maar wel andere telefoonnummers en e-mailadressen. Bij de een zat de brief tussen de reclamefolders, bij een ander in een blanco envelop. Omroep Zeeland heeft geprobeerd contact op te nemen met de afzender via de telefoonnummers die op de briefjes staan, maar kreeg niemand te pakken.

Berichtjes blijven onbeantwoord

Wie googelt op de Sander de Zwart ziet dat huiseigenaren uit Zeeuws-Vlaanderen tot Vlaardingen de brief hebben gekregen. Er is ook iemand die daadwerkelijk contact heeft opgenomen. "Een collega van hem is komen kijken. We zouden direct antwoord krijgen, nu drie weken verder nog niks. [...] Berichtjes blijven onbeantwoord, niet zo betrouwbaar dus."

Een ander vertrouwt het niet zo. "Deze meneer is overal bezig en het gaat absoluut niet om een woning voor hem zelf."

Volgens Van Hoeve, die zelf ook makelaar is, gaan er bedrijven schuil achter de brieven waarin gevraagd wordt een huis te verkopen. "Ze proberen opdrachten binnen te krijgen. Vervolgens zouden ze de kosten, dus hun eigen vergoeding, in rekening brengen bij de koper. Dat is in feite twee partijen dienen en dat kan nooit goed zijn als u verkoper bent. Dan wordt u gewoon benadeeld."

Om meer redenen geen goed idee

De voorzitter van NVM zegt dat veel mensen ineens briefjes in hun brievenbus vinden met de vraag of ze hun huis willen verkopen. Hij zegt dat er meer redenen zijn om geen contact op te nemen. "Het voorstel is leuk, maar het zijn partijen die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie. Daardoor is er geen mogelijkheid om klachten of tuchtrechtspraak toe te passen, wanneer ze het werk niet goed doen. Ze hebben ook geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als ze fouten maken die u benadelen, kunt u niks verhalen. U neemt er een groot risico mee als u met zulke partijen in zee gaat."

Van Hoeve ontkent dat hij voor eigen parochie preekt. "Ik geef de realiteit weer zoals het is. Kijk, er is een groep mensen die haalt een diploma, volgt opleiding voor makelaar, volgt verplichte educatie en cursussen. Zij moeten zich conform wetgeving gedragen. Dat weet je dat je zekerheid binnenhaalt. Als je met mensen in zee gaat die totaal niet opgeleid zijn en alleen zeggen: 'de huizenmarkt is leuk, daar kunnen we een leuke cent aan verdienen, we gaan ook een beetje makelaartje spelen', dan neemt u een risico."

De makelaar zegt dit soort praktijken de afgelopen jaren vaker te hebben gezien, maar de laatste weken is het volgens hem explosief aan het groeien. "Het is wel uitzonderlijk dat zoveel partijen er ineens aan beginnen, die proberen een graantje van de explosieve woningmarkt mee te pikken. "