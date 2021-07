Kapelle wil ruimte om te groeien en heeft honderd hectare grond nodig

De gemeente Kapelle wil meer woningen zoals hier aan de Gildenweg in Biezelinge. (foto: Google StreetView)

Kapelle zit wat woningen betreft krap in de jas, vindt het dagelijks gemeentebestuur. Volgens de gemeente zijn er na het voltooien van bouwfase 3 van de Zuidhoek in Biezelinge in 2026 nog eens honderd woningen extra nodig. Met name voor starters is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden.

Doorstromingseffect

Wethouder Jon Herselman benadrukt dat er aandacht is voor starters uit de regio in de plannen. Het is niet zo dat er alleen maar woningen voor starters zullen komen, maar de nieuwbouw zorgt wel voor een doorstromingseffect waardoor bestaande woningen vrijkomen, is de verwachting.

Bedrijventerrein

Wat bedrijventerreinen betreft, heeft de gemeente Kapelle geen ruimte meer vrij. Herselman: "De situatie is hier nijpender dan bij de woningbouw." Daarom wil de gemeente bedrijventerrein De Smokkelhoek uitbreiden met grond aan de zuidkant van de A58. Daar staan nu al tuinbouwkassen en het ligt volgens de wethouder daarom voor de hand om hier ook agrarische bedrijvigheid te vestigen.

Zonnepanelen

Ook zijn er plannen voor een energielandschap met zonnepanelen, maar daar zal de structuurvisie voor moeten worden aangepast. Herselman verwacht dat Kapelle in 2024 de eerste bedrijfsmeters kan uitgeven, "rekening houdend met alle procedures".

Besluitvorming

Het dagelijks gemeentebestuur heeft eind juni de plannen al aan de lokale politiek gepresenteerd, dinsdagavond neemt de raad een besluit om de uitbreidingen mogelijk te maken, met de vestiging van een voorkeursrecht op de nu nog agrarische percelen. Zo voorkomt Kapelle dat grondspeculanten de gebieden opkopen.