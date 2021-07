Jelle heeft spasme en speelt nu de hoofdrol in een theatervoorstelling over zijn eigen leven

Een eigen huis is een voorstelling over de stappen die je moet zetten op weg naar een zelfstandig leven als je in een rolstoel zit en je omgeving niet altijd begrijpt dat je weliswaar niet kunt lopen, maar dat je echt niet gek bent. "Als ik gezond was, zou ik met een vriendin naar de stad gaan", vertelt Jelle in de voorstelling.

Jelle heeft een alter ego, Jellyman. Die kan wel alles en helpt Jelle als hij te verlegen is om met een meisje te praten of duidelijk te maken wat hij wil. Jelle zou als hij gezond was graag op date gaan met een meisje en een biertje drinken op een terras.

Scène uit de voorstelling Een eigen huis

Josien de Graaf heeft de voorstelling niet alleen geschreven, ze doet ook de regie. De kracht van Jelle is volgens haar zijn energie en humor maar ook zijn timing en tekstkennis. "Jelle is het bewijs dat geen enkele beperking een belemmering hoeft te zijn om een verhaal te vertellen op het toneel."

Dimitri Nijsse, een acteur van de jeugdtheaterschool Zeeland speelt de verzorger van Jelle en zijn alter ego. Dimitri en Jelle hebben al eerder samen in een voorstelling gespeeld en hebben duidelijk een klik, zowel op als naast het podium.

Belang van de voorstelling

"Als je Jelle ziet kun je denken, die is gek maar dat is hijre helemaal niet", aldus Dimitri. "Als je mensen bij elkaar brengt en ze leert kennen vallen die verschillen allemaal weg."

repetitie theatervoorstelling Jelle (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse première van de voorstelling Een eigen huis is op14 juli in 't Beest in Goes. De voorstelling is in september ook te zien op het Special Art Festival in Gouda,