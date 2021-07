Jarenlange celstraffen geëist tegen moeder en dochter uit Sint-Maartensdijk voor dood Belgische loodgieter

Zoektocht naar delen van lijk in Schelde-Rijnkanaal (foto: HV Zeeland)

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden was al een half jaar vermist, toen hij in december 2019 werd gevonden in het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer. De man verdween na een bezoek aan een vrouw in Zoersel waar hij een buitenechtelijke relatie mee had. Justitie vermoedt dat die vrouw, samen met anderen, op het geld van de loodgieter uit was.

Justitie gaat ervan uit uit dat de man uiteindelijk door geweld om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd met een kettingzaag in stukken gezaagd en op het woonwagencentrum in Steenbergen verbrand. Wat er over bleef werd uiteindelijk in een speciekuip gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal.

Meegeholpen wegmaken lijk

Moeder en dochter woonden toen op het woonwagencentrum in Steenbergen. Later zijn ze verhuisd naar Sint-Maartensdijk. De nu 20-jarige dochter heeft 81 dagen vastgezeten vanwege haar betrokkenheid. Ze zou onder meer mee zijn gegaan om een speciekuip te kopen waarin de stoffelijke resten werden gedumpt, en heeft zakken met as naar de vuilnisstort gebracht.

Het aandeel van haar moeder wordt groter geacht. Die zou de slaapmiddelen geregeld hebben waarmee de loodgieter werd bedwelmd, en ook verschillende keren hebben meegeholpen om het slachtoffer te verslepen. In haar garage werd de man in stukken gesneden waarna ze ook mee zou hebben geholpen met schoonmaken.

Angst om te weigeren

De dochter heeft verklaard dat ze niet durfde te weigeren omdat ze doodsbang is voor de hoofdverdachten. Ze wilde daar in de rechtbank niet op ingaan, ook niet toen er gevraagd werd of diegene in de rechtszaal aanwezig is. We liet ze weten dat ze nu probeert haar leven op te bouwen in Sint-Maartensdijk. Met een eigen woning, een relatie en mogelijk ook uitzicht op een opleiding en werk.

Verklaringen familie

Vanochtend hebben de vrouw van de vermoorde man, zijn zonen en een broer een slachtofferverklaring afgelegd tijdens de rechtszitting in Breda. Zij konden de horrorverhalen over wat er met hun dierbare is gebeurd eerst niet geloven, maar het kwam nu allemaal weer voorbij.

Dat hun geliefde is ontvoerd vanwege zijn geld, dat hij werd vastgehouden achter in zijn eigen bestelbus, dat hij gemarteld zou zijn en uiteindelijk door geweld om het leven is gebracht. En dat daarna geprobeerd is zijn lichaam te verbranden. Tijdens een dagen durende barbecue waarbij er ook geborreld en gegeten werd en drugs werden gebruikt.

Door een hel gegaan

"Het weten dat hij de laatste dagen van zijn leven door een hel is gegaan doet pijn en is nog steeds onwezenlijk", verklaarde een van zijn broers in een emotioneel betoog. "Hij was een helper in nood die met een gulle lach altijd voor iedereen klaar stond. Voor ons zijn de moordenaars monsters. Schepsels die thuishoren in een kooi, voor de rest van hun leven. Niet groter dan de bestelwagen waar ze onze Johan in opgesloten hebben."

Laptop uit het water gehaald bij zoektocht naar lichaam vermoorde loodgieter (foto: Omroep Zeeland)

Suikeroom

Tijdens de eerste zittingsdag heeft de vrouw uit Zoersel verklaard dat de loodgieter haar 'suikeroom' was. Ze vertelde dat hij een klant van haar was toen zij nog werkte als prostituee. Later bleef hij haar bezoeken en betaalde onder meer de huur voor haar.

Begin juni 2019 ontstond het plan om de loodgieter van z'n geld te beroven. "Maar dit had Johan niet verdiend", verklaarde de vrouw uit Zoersel, een van de hoofdverdachten, vanmorgen huilend in de rechtbank. "Ik heb geen woorden voor de familie, ik heb er zo'n spijt van dat het zo gelopen is."

Pistool of gif?

De verklaringen over het doden van de Belgische loodgieter lopen uiteen. De vrouwelijke hoofdverdachte zegt dat de man waar ze mee samenwerkte Van der Heyden met een pistool doodsloeg. Het gaat om een man uit Bergen op Zoom met wie ze een kortstondige relatie had. Die man geldt ook als hoofdverdachte. Hij heeft verklaard dat het juist de vrouwelijke hoofdverdachte was die Van der Heyden doodde, door een dodelijke injectie met stickerverwijderaar.

De officier van justitie wil dat de rechtbank de mannelijke hoofdverdachte een gevangenisstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging oplegt. De man heeft een lang strafblad met meerdere mishandelingen en bedreigingen. Tegen de vrouwelijke hoofdverdachte is alleen een gevangenisstraf geëist: 12 jaar.